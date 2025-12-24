Radare de Crăciun în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația, în perioada 24-26 decembrie

Radare de Crăciun în Alba. Polițiștii vor monitoriza circulația în mai multe locații din județ și în perioada săbătorilor de iarnă. Aceștia se vor asigura că șoferii respectă regulile și vor acționa pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Conducătorii auto dar și pietonii sunt avertizați să manifeste atenție și prudență în trafic.

Șoferii trebuie să aibă echipate autovehiculele pentru iarnă, în zonele în care sunt depuneri de zăpadă sau polei. De asemenea, trebuie să evite manevrele bruște, să semnalizeze din timp intenția de a depăși și să se asigure că circulă cu o viteză adaptată condițiilor de drum, mai ales dacă este ceață sau ghețuș.

Consumul de alcool (peste 0,80 g/l alcool pur în sânge) sau alte substanțe (psihoactive) reprezintă infracțiuni. Șoferii mai sunt atenționați că oboseala la volan este risc pentru siguranța circulației.

Amplasarea radarelor în perioada 20-21 decembrie 2025

Drumul Naţional 1: Alba Iulia - Sântimbru - Oiejdea - Galda de Jos - Teiuş - Aiud - Inoc - limită cu judeţul Cluj

Alba Iulia - Sântimbru - Oiejdea - Galda de Jos - Teiuş - Aiud - Inoc - limită cu judeţul Cluj Drumul Naţional 1: Sebeş - Cut - Cunţa - limită judeţul Sibiu

Sebeş - Cut - Cunţa - limită judeţul Sibiu Drumul Naţional 7: Săliştea - Șibot - limită cu judeţul Hunedoara

Săliştea - Șibot - limită cu judeţul Hunedoara Drumul Naţional 67C: Sebeş - Petreşti - Săsciori

Sebeş - Petreşti - Săsciori Drumul Naţional 74: Ighiu - Zlatna - Feneş - Abrud - Bucium Cerbu

Ighiu - Zlatna - Feneş - Abrud - Bucium Cerbu Drumul Naţional 75: Câmpeni - Gârda - Arieşeni

Câmpeni - Gârda - Arieşeni Drumul Naţional 75: Baia de Arieş - Lupşa

Baia de Arieş - Lupşa Alba Iulia: Bulevardul Încoronării - Bulevardul Ferdinand I - strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Bulevardul Încoronării - Bulevardul Ferdinand I - strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor Municipiul Sebeş: strada Lucian Blaga, strada Traian

strada Lucian Blaga, strada Traian Cugir: strada Victoriei

strada Victoriei Ocna Mureş: Războieni - Noşlac

Totuși, radare pot fi amplasate și în alte locații.

Potrivit Codului Rutier, limitele maxime de viteză sunt de:

50 km/oră în localităţi (în unele cazuri, limita este mai mare, dar de maximum 80 km/oră sau mai mică, dar minimum 30 km/oră)

90 km/oră pe drumuri naţionale, judeţene, comunale

100 km/oră pe drumuri naţionale europene

120 km/oră pe drumuri expres

130 km/oră pe autostrăzi

Care sunt vitezele maxime admise, în funcție de categoriile de autovehicule?

Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru autovehiculele din categoriile A şi B

130 km/h pe autostrăzi

120 km/h pe drumurile expres

100 km/h pe drumurile naţionale europene (E)

90 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile C, D şi categoria D1

110 km/h pe autostrăzi

100 km/h pe drumurile expres

90 km/h pe drumurile naţionale europene (E)

80 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1

90 km/h pe autostrăzi

85 km/h pe drumuri expres

80 km/h pe drumurile naţionale europene (E)

70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri

Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.

Conducătorii de autovehicule care sunt depistați încălcând regimul legal de viteză sunt sancționați contravențional astfel:

depășirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 405 și 607,5 lei (2 – 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare

a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 405 și 607,5 lei (2 – 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare

a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6 – 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare

a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6 – 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și 6 puncte de penalizare

a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și 6 puncte de penalizare depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile

a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile

