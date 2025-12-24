Connect with us

Eveniment

Radare de Crăciun în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația, în perioada 24-26 decembrie

Publicat

acum O oră

Radare de Crăciun în Alba. Polițiștii vor monitoriza circulația în mai multe locații din județ și în perioada săbătorilor de iarnă. Aceștia se vor asigura că șoferii respectă regulile și vor acționa pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Conducătorii auto dar și pietonii sunt avertizați să manifeste atenție și prudență în trafic.

Șoferii trebuie să aibă echipate autovehiculele pentru iarnă, în zonele în care sunt depuneri de zăpadă sau polei. De asemenea, trebuie să evite manevrele bruște, să semnalizeze din timp intenția de a depăși și să se asigure că circulă cu o viteză adaptată condițiilor de drum, mai ales dacă este ceață sau ghețuș.

Consumul de alcool (peste 0,80 g/l alcool pur în sânge) sau alte substanțe (psihoactive) reprezintă infracțiuni. Șoferii mai sunt atenționați că oboseala la volan este risc pentru siguranța circulației.

Amplasarea radarelor în perioada 20-21 decembrie 2025

  • Drumul Naţional 1: Alba Iulia - Sântimbru - Oiejdea - Galda de Jos - Teiuş - Aiud - Inoc - limită cu judeţul Cluj
  • Drumul Naţional 1: Sebeş - Cut - Cunţa - limită judeţul Sibiu
  • Drumul Naţional 7: Săliştea - Șibot - limită cu judeţul Hunedoara
  • Drumul Naţional 67C: Sebeş - Petreşti - Săsciori
  • Drumul Naţional 74: Ighiu - Zlatna - Feneş - Abrud - Bucium Cerbu
  • Drumul Naţional 75: Câmpeni - Gârda - Arieşeni
  • Drumul Naţional 75: Baia de Arieş - Lupşa
  • Alba Iulia: Bulevardul Încoronării - Bulevardul Ferdinand I - strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
  • Municipiul Sebeş: strada Lucian Blaga, strada Traian
  • Cugir: strada Victoriei
  • Ocna Mureş: Războieni - Noşlac

Totuși, radare pot fi amplasate și în alte locații.

Potrivit Codului Rutier, limitele maxime de viteză sunt de:

  • 50 km/oră în localităţi (în unele cazuri, limita este mai mare, dar de maximum 80 km/oră sau mai mică, dar minimum 30 km/oră)
  • 90 km/oră pe drumuri naţionale, judeţene, comunale
  • 100 km/oră pe drumuri naţionale europene
  • 120 km/oră pe drumuri expres
  • 130 km/oră pe autostrăzi

Care sunt vitezele maxime admise, în funcție de categoriile de autovehicule?

Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru autovehiculele din categoriile A şi B

  • 130 km/h pe autostrăzi
  • 120 km/h pe drumurile expres
  • 100 km/h pe drumurile naţionale europene (E)
  • 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile C, D şi categoria D1

  • 110 km/h pe autostrăzi
  • 100 km/h pe drumurile expres
  • 90 km/h pe drumurile naţionale europene (E)
  • 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1

  • 90 km/h pe autostrăzi
  • 85 km/h pe drumuri expres
  • 80 km/h pe drumurile naţionale europene (E)
  • 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri

Conform legislației rutiere în vigoare, conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare.

Conducătorii de autovehicule care sunt depistați încălcând regimul legal de viteză sunt sancționați contravențional astfel:

  • depășirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 405 și 607,5 lei (2 – 3 puncte-amendă) și 2 puncte de penalizare
  • depășirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 810 și 1.012,5 lei (4 – 5 puncte-amendă) și 3 puncte de penalizare
  • depășirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.215 și 1.620 de lei (6 – 8 puncte-amendă) și 4 puncte de penalizare
  • depășirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și 6 puncte de penalizare
  • depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile
  • depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise se sancționează cu amendă între 1.822,5 și 4.050 de lei (9 – 20 de puncte-amendă) și aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

Tradiții în Ajunul Crăciunului la români: credințe populare și obiceiuri pitorești. Ce nu ar fi bine să faci în 24 decembrie
Evenimentacum O oră

Radare de Crăciun în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația, în perioada 24-26 decembrie
Evenimentacum 5 ore

MESAJE de CRĂCIUN 2025: urări frumoase, amuzante și religioase de sărbători pentru cei dragi de acasă sau din diaspora
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 18 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 21 de ore

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026
Administrațieacum 2 zile

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Abrudacum 13 ore

ANAF execută silit acțiunile companiei care a vrut aurul de la Roșia Montană. Câți bani trebuie să plătească Gabriel Resources
Economieacum 20 de ore

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 19 ore

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Evenimentacum 5 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 4 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 5 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 minute

Tradiții în Ajunul Crăciunului la români: credințe populare și obiceiuri pitorești. Ce nu ar fi bine să faci în 24 decembrie
Idei de cadouri de Crăciun
Evenimentacum 12 ore

Cumpărături excesive de sărbători: Cum să eviți tentația de achiziționa lucruri inutile, de Crăciun
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 10 ore

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum 18 ore

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Evenimentacum 21 de ore

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 2 zile

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie