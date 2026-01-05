Alba sub zăpadă: Aproape 100 de utilaje intervin pe principalele drumuri din județ, iar 8800 de gospodării nu au energie electrică

Alba sub zăpadă: Autoritățile județene au făcut publică situația în județ, la ora 13:00. Aproape 100 de utilaje intervin pe principalele drumuri, în timp ce 8.800 de gospodării nu au energie electrică.

Potrivit Insituției Prefectului Alba, situația se prezintă în felul următor:

Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 8.791. În prezent, un numar de 39 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.

Cele 7 generatoare puse la dispoziția DEER - Sucursala Alba de către IGSU alimentează cu energie electrică utilizatori din UAT Câmpeni, Abrud, Vidra, Avram Iancu și Sălciua.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 98 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

