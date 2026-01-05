Connect with us

Alba sub zăpadă: Aproape 100 de utilaje intervin pe principalele drumuri din județ, iar 8800 de gospodării nu au energie electrică

iarna alba drum blocat

Publicat

acum O oră

Alba sub zăpadă: Autoritățile județene au făcut publică situația în județ, la ora 13:00. Aproape 100 de utilaje intervin pe principalele drumuri, în timp ce 8.800 de gospodării nu au energie electrică. 

Potrivit Insituției Prefectului Alba, situația se prezintă în felul următor:

  • Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 8.791. În prezent, un numar de 39 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.
  • Cele 7 generatoare puse la dispoziția DEER - Sucursala Alba de către IGSU alimentează cu energie electrică utilizatori din UAT Câmpeni, Abrud, Vidra, Avram Iancu și Sălciua.
  • Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 98 utilaje.
  • Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

Vezi și: VIDEO Misiune de salvare, într-un cătun din Apuseni. Pompierii intervin cu o autoșenilată, pentru salvarea unei persoane în vârstă

