Alcoolemie imensă pentru un tânăr șofer din Alba, prins beat la volan. Un bărbat tras pe dreapta la Jidvei s-a ales cu dosar penal

politie noaptea

acum 3 ore

Un tânăr în vârstă de doar 19 ani din Crăciunelu de Jos a fost prins beat la volan, în miez de noapte, pe raza localității. De asemenea, sâmbătă dimineață, un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost prins și el, tot beat la volan, dar în Jidvei. 

Ambii conducători auto s-au ales cu dosare penale. Cazurile au fost comunicate de reprezentanții IPJ Alba, sâmbătă 20 septembrie.

Dacă în cazul bărbatului alcoolemia era de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat, tânărul de doar 19 ani, avea 1,33 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Acesta ași fost reținut de polițiști pentru următoarele 24 de ore.

Beat la volan pe străzile din Crăciunelu de Jos

Pottrivit IPJ Alba, la data de 20 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Crăciunelu de Jos, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 19/20 septembrie 2025, tânărul de 19 ani a fost oprit de polițiști, pentru control, pe raza localității Crăciunelu de Jos.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,33 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din Vâlcea, beat la volan pe străzile din Jidvei

De asemenea, potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 20 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Perilor din localitatea Jidvei, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din orașul Băbeni, județul Vâlcea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate în ambele cazuri au transmis reprezentanții IPJ Alba.

