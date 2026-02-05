Connect with us

Eveniment

Alertă Alimentară la magazinele Kaufland din Alba și din țară. Un produs foarte cumpărat, retras de urgență de la rafturi

Publicat

acum O oră

O alertă alimentară a fost emisă pentru un produs foarte cumpărat din magazinele Kaufland din Alba Iulia, Blaj și Sebeș, dar și din țară. Rechemarea a fost publicată pe site-ul ANSVSA.

Este vorba despre o cutie de icre care se găsește de foarte multe ori în coșurile de cumpăraturi ale clienților. Mai exact este vorba despre produsul ”Salată de icre cu caras și ceapă” 75 de grame, de la producătorul Negro 2000. Din câte se pare produsul este infestat cu Listeria monocytogenes /25 g.

SC NEGRO 2000 SRL efectuează rechemarea produsului Salată de icre cu caras și ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026.

Motivul retragerii: Detecție Listeria monocytogenes /25 g.

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat.

”Contravaloarea produsului va fi restituită integral. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară. Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon:0742 180 652”, au transmis reprezentații Kaufland.

