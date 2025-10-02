Alertă alimentară: Loturi de semințe de mac, retrase din magazine din Alba și din țară. Depășesc concentrația de alcaloizi de opiu

Mai multe loturi de semințe de mac, comercializate sub brandurile Orlando, Orlandos Maestro și Nutco au fost retrase de pe rafturile magazinelor Profi și Selgros din Alba și din țară, după ce s-a constatat că depășesc concentrația admisă de alcaloizi de opiu.

Potrivit ANSVSA, se recomandă persoanelor care dețin produsele să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze la magazine, urmând să primească în schimb contravaloarea lor.

Alcaloizii de opiu sunt compuși naturali ai plantei de mac și pot fi prezenți în semințe în cantități variabile, în funcție de soi, condițiile de cultivare și procesul de recoltare. Deși semințele de mac sunt sigure din punct de vedere nutrițional și au o lungă tradiție culinară, contaminarea cu niveluri ridicate de alcaloizi poate reprezenta un risc pentru sănătate.

Printre efectele posibile se numără reacțiile adverse la consumatorii sensibili și riscul de expunere cronică la doze peste limitele admise.

Loturile de semințe retrase:

Profi: Orlando semințe mac 250g L1301257/ 01.2026 L1305257/ 05.2026 L2904257/ 04.2026 Orlando semințe mac 50g L1301257 / 01.2026 L1809257 / 09.2026 L2904257 / 04.2026

Selgros: Nutco semințe de mac 600g L0608257/ 31.08.2026 Orlandos Maestro semințe de mac 250g L1205257/ 31.05.2026 L1301257/ 31.01.2026 L2108257/ 31.08.2026



