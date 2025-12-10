VIDEO: Proteste după ancheta Recorder, la București și la Cluj-Napoca. Sute de oameni în fața sediului CSM: ”Savonea, demisia!”

Sute de persoane s-au adunat miercuri seara în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din București, după investigația Recorder.

Manifestanții scandează lozinci pentru o justiție independentă.

Oamenii strigă ”Savonea, demisia!”, „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți”, semnalează G4Media

Recorder.ro a publicat marți seara un documentar anchetă legat de situația Justiției din România, cu o zi înainte ca CCR să ia o decizie privind legea pensiilor de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Câteva zeci de persoane au ieșit să protesteze și la Cluj Napoca. Ei strigă: „demisia, demisia”.

Sursă: Anca Mureșan Facebook

