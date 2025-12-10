Connect with us

Zile libere în 2026: sărbători legale și minivacanțe pentru angajați. Calendar complet

Angajații din România vor avea în 2026 un total de 16 zile libere legale, dintre care 12 vor fi în timpul săptămânii, ceea ce le va permite românilor să se bucure de mai multe minivacanțe pe parcursul anului.

Anul 2026 începe cu minivacanță ce poate dura 7 zile. Zilele de joi, 1 ianuarie, și vineri, 2 ianuarie, sunt libere legale. Va urma weekendul 3-4 ianuarie, iar marți și miercuri, 6 și 7 ianuarie, sunt din nou libere: de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă Guvernul decide zi-punte și 5 ianuarie, atunci minivacanța va fi cât o săptămână.

De asemenea, este liberă și ziua de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române (Mica Unire). Însă aceasta va fi sâmbăta, deja zi de weekend.

Zile libere de Paște

Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar minivacanța legală va începe vineri, 10 aprilie, de Vinerea Mare.

Weekend-ul din 11-12 aprilie va fi urmat de a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, zi liberă legală, astfel că angajații vor beneficia de patru zile libere consecutive.

1 Mai 2026

Ziua Muncii este zi liberă pentru angajații din România. În 2026, 1 Mai cade într-o zi de vineri, astfel că va fi weekend prelungit, trei zile de minivacanță.

1 Iunie 2026

În acest an, va fi o nouă minivacanță de Rusalii, ce include a doua zi a sărbătorii, luni, 1 iunie, care este și Ziua Copilului.

Sărbătoarea religioasă cunoscută sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea, va fi prăznuită duminică, 31 mai. Va fi minivacanță de trei zile (sâmbătă, duminică și luni).

15 august, Sfânta Maria

Pe 15 august 2026, românii vor sărbători Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria), zi liberă legală. În acest an, sărbătoarea pică într-o zi de sâmbătă, așa că nu va aduce zile libere suplimentare pentru cei care au deja liber în weekend.

Zile libere în iarna 2026

La sfârșitul lunii noiembrie, angajații din sectorul public vor avea parte de o minivacanță de patru zile. Ziua de luni, 30 noiembrie, este liberă legal pentru Sfântul Andrei, iar marți, 1 decembrie, se marchează Ziua Națională a României.

Împreună cu weekend-ul precedent, acestea formează un interval de patru zile libere consecutive.

Zilele libere din 2026 se încheie cu Crăciunul. Astfel, vineri, 25 decembrie, prima zi de Crăciun, este zi liberă legală, oferind angajaților un weekend prelungit la final de an.

16 zile libere în 2026

Conform calendarului, în anul 2026 vor exista 17 zile libere, dintre care 12 în cursul săptămânii și 5 în weekend. Practic, vor fi doar 16 zile libere pentru că 1 Iunie coincide cu a doua zi de Rusalii:

  • Joi, 1 ianuarie: Anul Nou
  • Vineri, 2 ianuarie – A doua zi de Anul Nou
  • Marți, 6 ianuarie – Boboteaza
  • Miercuri, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
  • Sâmbătă, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
  • Vineri, 10 aprilie – Vinerea Mare înainte de Paștele Ortodox
  • Duminică, 12 aprilie – Paștele Ortodox
  • Luni, 13 aprilie – A doua zi de Paște
  • Vineri, 1 mai – Ziua muncii
  • Duminică, 31 mai – Rusaliile
  • Luni, 1 iunie – A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului
  • Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului
  • Luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei
  • Marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României
  • Vineri, 25 decembrie – prima zi de Crăciun
  • Sâmbătă, 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

Drepturi pentru salariați

Dacă angajații nu primesc liber în zilele de sărbători legale, din cauza faptului că în instituția sau firma respectivă trebuie păstrată continuitate activității, aceștia au anumite drepturi.

Astfel, aceștia trebuie să primească compensații în zile libere, acordate în următoarele 30 de zile.

Dacă nu este posibilă acordarea de libere, se plătește spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Dacă nu respectă aceste prevederi, angajatorii riscă amenzi între 5000 și 10.000 de lei.

