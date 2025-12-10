Caz de trichineloză confirmat de DSVSA Alba, la un porc mistreț. Atenționări pentru locuitori

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a confirmat un caz de trichineloză la un porc mistreț vânat pe Fondul de Vânătoare 17 Aiud. Acesta este primul caz înregistrat în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, în județul Alba.

DSVSA reamintește că examenul trichineloscopic este obligatoriu atât pentru porcii sacrificați în gospodării, cât și pentru cei vânați pe fondurile de vânătoare din județ. Persoanele care consumă carne de porc neexaminată trichineloscopic se expun unui risc major de îmbolnăvire.

Examenul trichineloscopic pentru porcul mistreț a fost făcut la cabinetul medicului veterinar de liberă practică împuternicit din Aiud. Diagnosticul a fost confirmat prin metoda digestiei artificiale la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba. Carnea infestată a fost neutralizată, nefiind destinată consumului uman, deoarece consumul acesteia provoacă îmbolnăviri grave.

Ce este trichineloza

Trichineloza este o boală parazitară care se transmite la om prin consumul cărnii de porc infestată cu larve ale parazitului Trichinella. Infestarea cu Trichinellaspp. nu produce semne clinice animalelor parazitate, prin urmare, porcul, în cazul de față, nu manifestă semne clinice de boală.

Înainte de efectuarea examenului trichineloscopic, este strict interzis consumul oricărui produs provenit de la porcul sacrificat, inclusiv urechi sau șorici. Examinarea cărnii pentru depistarea Trichinellaspp. este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați.

