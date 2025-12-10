Connect with us

Spectacole dedicate Sărbătorilor de iarnă, prezentate de elevi ai Școlii de Arte din Alba Iulia, în luna decembrie. Program

În luna decembrie, tinerii artiști ai Școlii de Arte și Meșteșuguri vor susține spectacole dedicate Sărbătorilor de iarnă. Aceștia vor aduce pe scenă bucuria Crăciunului, emoția artei și frumusețea culturii care unește.

”Prin cinci spectacole artistice dedicate Sărbătorilor de Iarnă, cursanții școlii de arte vor valorifica munca unui an întreg: talent, disciplină, studiu, inspirație, în fața comunității pe care o reprezintă.

Pian, canto, muzică tradițională, muzică ușoară, dansuri moderne, dansuri populare, instrumente de suflat, chitară, orgă și acordeon, toate vor prinde viață în interpretări autentice, în sala Sediului Administrativ al Județului Alba și la Depozitul de ceramică veche.

Fiecare elev devine un ambasador al artei, iar fiecare coordonator își vede rodul muncii reflectat în emoția publicului. Aceste spectacole sunt adevărate momente de creștere artistică, în care efortul devine bucurie, iar studiul se transformă în aplauze”, transmite Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Intrarea la spectacole este liberă.

Programul spectacolelor

Miercuri, 10 decembrie, ora 17.00, sala Atrium Centurionum – Sediul Administrativ al Județului Alba – Spectacol Clasa de muzică vocală tradițională, coordonator Leontina Fărcaș

Joi, 11 decembrie, ora 17.00, sala Atrium Centurionum – Sediul Administrativ al Județului Alba – Spectacol clasele de chitară, instrumente de suflat, orgă și acordeon. Coordonatori Ovidiu Romoșan, Nicolae Vancu, Ovidiu Țăran

Luni, 15 decembrie, ora 16.00, sala Atrium Centurionum – Sediul Administrativ al Județului Alba – Spectacol clasele de dansuri moderne, dansuri antice, dansuri populare și muzică vocală tradițională. Coordonator Octavia Oprea și Grațiela Blaga

Marți, 16 decembrie, ora 17.00 – sala Atrium Centurionum – Sediul Administrativ al Județului Alba – Spectacol Clasa de canto – muzică ușoară. Coordonator, Marinela Popa

Vineri, 19 decembrie, ora 17.00 – Depozitul de Ceramică Veche – Spectacol clasa pian, coordonator Emanuel Totor

Organizatori: Consiliul Județean Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

