Majorarea salariului minim în 2026: Premier: ”Ar proteja puterea de cumpărare a angajaților, dar ar avea multe efecte negative”

Majorarea salariului minim în 2026: Premierul Ilie Bolojan a afirmat că majorarea salariului minim ar proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri reduse, însă ar avea o serie de efecte negative.

În acest sens, prim-ministrul a menționat ”alimentarea spiralei inflaționiste, creșterea presiunii asupra micilor afaceri, ceea ce ar determina pierderea de locuri de muncă în HORECA, industria mobilei, industria ușoară, precum și creșterea cheltuielilor de personal în sistemul bugetar”, potrivit Agerpres.

Reprezentanții patronatelor au prezentat argumente în sensul menținerii salariului minim brut la actualul nivel de 4.050 de lei pe lună, arătând că, în ultimii patru ani, salariul minim a crescut cu 76%, respectiv peste dinamica sustenabilă a economiei, se spune într-un comunicat al Guvernului.

O creștere a nivelului actual al salariului minim, au adăugat reprezentanții companiilor, ar accentua problemele de competitivitate ale întreprinderilor din mediul privat, care ar fi în situația de a reduce locurile de muncă în sectoarele cu productivitate scăzută, adaugă sursa citată.

La rândul lor, reprezentanții sindicatelor au pledat pentru majorarea salariului minim, subliniind faptul că este o măsură importantă pentru protejarea puterii de cumpărare, și au precizat că organizațiile sindicale sunt pregătite să propună un plan de măsuri pentru păstrarea locurilor de muncă, precizează Guvernul.

Ca o concluzie, prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că ”argumentele prezentate de partenerii sociali vor fi analizate, având în vedere contextul economic și social și, până la Sărbătoarea Crăciunului, va fi luată o decizie la nivelul Guvernului cu privire la nivelul salariului minim pentru anul viitor”.

În reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social reprezentanții Guvernului și partenerii sociali au mai discutat despre contingentul de lucrători străini din statele non-UE care pot lucra în România în cursul anului 2026, un act normativ în acest sens urmând să fie adoptat de Guvern în următoarele săptămâni, conform comunicatului.

De asemenea, s-a mai discutat despre proiectul privind modificarea legislației în domeniul drepturilor de autor, reorganizarea Romsilva, aspecte care țin de resursele umane din sănătate și asistență socială, de salarizarea din domeniul educației, se mai spune în comunicat.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News