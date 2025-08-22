Connect with us

Alertă de călătorie în Italia, emisă de MAE: Fenomene meteorologice nefavorabile și inundații severe

Publicat

acum 2 ore

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile italiene, până în după-amiaza zilei de 23 august regiunile Emilia – Romagna, Toscana și Marche vor fi afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și inundații severe.

Precipitațiile intense au cauzat creșterea rapidă a nivelului râurilor, existând un pericol iminent de revărsare și producere de alunecări de teren.

În regiunea Toscana, zonele cele mai expuse sunt cele din provincia Livorno, între localitățile Cecina și Piombino, Insula Elba, precum și provinciile Pisa și Grosseto, a informat MAE.

În regiunea Emilia – Romagna, alerta portocalie de vreme severă are incidență în perimetrul provinciilor Bologna, Piacenza, Parma, Reggio – Emilia, Modena, Ravenna, Forli Cesena și Rimini, fiind vizate și localitățile din zona Munții Apenini.

În regiunea Marche sunt vizate provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli, cele mai intense fenomene fiind înregistrate în provincia Pesaro Urbino.

Vezi și: Prognoza meteo pentru toamna 2025: Liniște înșelătoare, înainte de o iarnă severă

Impactul poate deveni deosebit de grav în zonele rurale și în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a suferit daune semnificative la inundațiile majore din anii precedenți, arată MAE, într-un comunicat de presă.

Primăriile din localitățile afectate au activat planurile pentru situații de urgență, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare.

Totodată, au fost anulate toate evenimentele și activitățile ce urmau să aibă loc în parcuri, grădini, zone expuse intemperiilor.

Se recomandă consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecției Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it pentru obținerea informațiilor actualizate în timp real.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii call center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Bologna: +39 3248035171.

Foto: Arhivă

