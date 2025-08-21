Connect with us

Prognoza meteo pentru toamna 2025: Liniște înșelătoare, înainte de o iarnă severă

Publicat

acum 17 secunde

Prognoza pentru toamna 2025: Toamna meteorologică se apropie, iar ultimele prognoze sezoniere arată semne clare ale unei La Niña slabe care va avea impact asupra atmosferei de toamnă.

Influența acesteia se va răspândi asupra modelelor meteorologice de iarnă din întreaga emisferă nordică, în special în Europa și America de Nord, cu o reversiune rece, potrivit Severe Weather, un portal specializat pe prognoze meteo pentru perioade îndelungate.

Ce este La Niña și cum funcționează

La Niña este faza rece a puternicei oscilații oceanice ENSO (El Niño-Southern Oscillation). Aceasta este o regiune a Oceanului Pacific tropical care oscilează între faze reci și calde.

Faza rece ENSO se numește La Niña, iar faza caldă se numește El Niño.

Vezi și: Anomalie rece în Atlanticul de Nord, după mai bine de zece ani. Meteorologi: Pare să nu fie temporară, va urma o iarnă geroasă

Oceanul Pacific tropical se răcește deja, indicând revenirea probabilă a unei La Niña slabe în săptămânile următoare, potrivit meteorologilor de la Severe Weather.

Acest lucru este important deoarece La Niña este binecunoscută pentru impactul său asupra modelelor meteorologice sezoniere, chiar și într-o formă slabă.

Analizele recente ale temperaturii oceanului dezvăluie ape de suprafață mai reci în regiunile centrale ENSO.

Anomaliile reci au o formă „ondulată” datorită vânturilor alizee estice care împing apele de suprafață spre vest, aducând la suprafață ape mai adânci și mai reci.

Prognoza meteo pentru toamna 2025

Modelele meteorologice principale (ECMWF – European Centre for Medium-Range Weather Forecasts și NMME) prezic următoarele tendințe pentru toamna 2025 în Europa:

  • Temperaturi: Mai calde decât normal în părțile centrale și nordice ale continentului
  • Precipitații: Mai secetă în sud-vestul și sud-estul Europei, dar mai multă precipitație în părțile centrale și nordice
  • Noiembrie: Mai puțină zăpadă decât normal din cauza dominației sistemelor de înaltă presiune

Modelul istoric al La Niña slabe

Analiza datelor din ultimii 45 de ani pentru sezoanele de toamnă cu La Niña slabă arată:

Toamna: Un model „liniște înainte de furtună” cu:

  • Temperaturi sub normale în Alaska și nord-vestul Pacific
  • Temperaturi mai calde pe o mare parte a SUA și sudul Canadei
  • Europa împărțită între sud mai rece și nord cald

Iarna: O inversare completă cu:

  • Anomalii reci pe o mare parte din sudul Canadei și SUA
  • Zăpadă peste medie în nordul SUA și sudul Canadei
  • Potențial crescut pentru ierni mai reci în Europa.

Prognoza meteo pentru toamna 2025: Implicații pentru România

Tendințele pentru Europa, anunțate de meteorologi, sugerează că România ar putea experimenta:

  • Toamna 2025: Temperaturi probabil mai calde decât media multianuală, cu precipitații variabile – mai puține în sud, normale în centru și nord
  • Iarna 2025-2026: Potențial pentru o iarnă mai rece decât cele din ultimii ani, cu posibilitatea unor perioade prelungite de ger și zăpadă abundentă.

În concluzie, prognoza pentru toamna 2025 indică o perioadă relativ blândă, care ar putea fi „liniștea dinaintea furtunii”.

Modelele sugerează că această La Niña slabă va aduce o iarnă mai severă decât cea precedentă, cu temperaturi mai scăzute și precipitații mai abundente sub formă de zăpadă.

Este important de reținut că acestea sunt prognoze sezoniere pe termen lung, care oferă tendințe generale, nu predicții exacte pentru anumite date.

Monitorizarea continuă a evoluțiilor meteorologice va fi esențială pentru actualizarea acestor prognoze pe măsură ce ne apropiem de sezonul rece.

