Alerte de cod ROȘU și Portocaliu de vânt în județul Alba. Zonele vizate

vant viscol munte zapada viscolita salvamont

Publicat

acum 38 de minute

Alerte de cod ROȘU și Portocaliu de vânt în județul Alba, emisă de meteorologi duminică dimineață. Rafalele vor ajunge la 120 de kilometri la oră, în zona înaltă. A fost emis mesaj RO-ALERT.

Alertă cod roșu pentru zona de munte de peste 1800 de metri.

Alerta vizează vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero.

Alerta este valabilă de la 28.12, 11:00 pâna la 28.12, 17:00, emisă la 28-12-2025.

Vezi și: Autoritățile se pregătesc pentru un episod de iarnă severă în România. Cod portocaliu și galben în aproape toată țara

Alertă cod portocaliu pentru zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților:

  • Cugir,
  • Zlatna,
  • Câmpeni,
  • Abrud,
  • Ighiu,
  • Săsciori,
  • Bistra,
  • Vințu de Jos,
  • Baia de Arieș,
  • Galda de Jos,
  • Șugag,
  • Roșia Montană,
  • Lupșa,
  • Pianu,
  • Meteș,
  • Stremț,
  • Șibot,
  • Vidra,
  • Albac,
  • Sohodol,
  • Horea,
  • Avram Iancu,
  • Scărișoara,
  • Almașu Mare,
  • Gârda de Sus,
  • Bucium,
  • Gârbova,
  • Arieșeni,
  • Livezile,
  • Sălciua,
  • Vadu Moților,
  • Poșaga,
  • Ciuruleasa,
  • Mogoș,
  • Poiana Vadului,
  • Rimetea,
  • Blandiana,
  • Întregalde,
  • Ocoliș,
  • Râmeț
  • Ponor,
  • Ceru-Băcăinți.

Se va înregistra vânt cu viteza la rafală de 90 - 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 de metri.

Alerta este valabilă de la 28.12, 11:00 pâna la 28.12, 17:00.

