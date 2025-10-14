Connect with us

Administrație

Aleșii locali care au ordine de protecție emise pe numele lor vor fi suspendați din funcție. Propunere la Parlament

Publicat

acum 38 de secunde

Aleșii locali care au ordine de protecție emise pe numele lor vor fi suspendați din funcție. Propunerea legislativă în acest sens, pentru completarea Codului administrativ, a fost depusă la Senat.

”Mandatul primarului se suspendă de drept în situația emiterii unui ordin de protecție împotriva sa. Măsura se va comunica de îndată de către instanța de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului”, prevede inițiativa legislativă, potrivit Agerpres.

De asemenea, mandatele de consilier local și de consilier județean vor fi suspendate, prin aceeași procedură, dacă a fost emis un ordin de protecție împotriva lor.

”Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, emiterea ordinului de protecție împotriva unui ales local, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective”, mai prevede proiectul.

De ce este propusă modificarea în Codul administrativ

Conform inițiatorilor, Codul administrativ nu prevede nicio măsură sau consecință juridică specifică în cazul emiterii unui ordin de protecție împotriva unui ales local.

”Emiterea unui ordin de protecție reprezintă o măsură judiciară urgent dispusă de o instanță pentru prevenirea violenței domestice. Aceasta se fundamentează pe constatarea unor fapte grave – precum violență fizică, psihologică, verbală sau amenințări – fapte care sunt incompatibile cu valorile de integritate, probitate și conduită morală impuse de lege pentru exercitarea unei funcții publice”, explică aceștia, în expunerea de motive a proiectului.

De asemenea, ei menționează că, potrivit Codului administrativ, aleșii locali – consilierii locali și județeni, primarii și președinții de consilii județene – dețin atribuții semnificative în domenii precum protecția socială, sprijinirea victimelor violenței domestice și adoptarea politicilor publice locale în acest sens.

”În acest context, existența unui ordin de protecție emis împotriva unui ales local ridică semne de întrebare privind capacitatea acestuia de a acționa imparțial și cu responsabilitate în exercitarea atribuțiilor sale, mai ales în domeniile sensibile care vizează protejarea cetățenilor vulnerabili. Mai mult, menținerea în funcție a unor persoane față de care instanțele au emis ordine de protecție afectează în mod direct credibilitatea administrației publice locale și poate genera percepția publică a tolerării unor comportamente incompatibile cu cele ale funcției publice”, au mai arătat inițiatorii.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, iar Camera Deputaților este decizională.

