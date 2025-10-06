Ambasada României în SUA: Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român

Actorul american John Malkovich este aproape jumătate român, au transmis reprezentanții Ambasada României în Statele Unite ale Americii.

„Am aflat cu mare bucurie că actorul american John Malkovich, cu strămoși croat și cehă, este aproape jumătate român. O veste foarte norocoasă pe fundalul viitorului său rol jucat în viitoarea biografie The Yellow Tie, care redă povestea vieții și carierei extraordinare a celebrului dirijor român Sergiu Celibidache.

Ne readuce la noi noțiunea de conexiuni extinse, dar totuși atât de profund legate, româno-american. Filmul urmează să fie lansat în cinematografe pe 14 noiembrie 2025, în România”, au precizat reprezentanții Ambasadei României în Statele Unite ale Americii

„Sora mea și cu mine am făcut un test ADN, cred că era prin National Geographic, dar nu mai știu sigur. Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare, dar a ieșit că sunt român 43%. Aproape deloc evreu, nimic african, restul era ceh ceea ce dă un pic de sens poveștii despre orașul Brno.

Pe atunci, la nașterea bunicului meu, zona era încă sub Imperiul Habsburgic. Nu mult după, imperiul s-a destrămat, odată cu sfârșitul Primului Război Mondial. Asta e tot ce știu”, a spus actorul.

