Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir

Orașul Cugir beneficiază de o nouă ambulanță socială, un proiect realizat prin colaborarea dintre Star Transmission Cugir (STC) și Rotary Club Cugir Anima Mundi, care au oferit sprijin financiar de peste 113.000 de euro. Vehiculul va fi folosit pentru transportul persoanelor vulnerabile și al celor care au nevoie de asistență medicală sau socială.

Direcția de Asistență Socială Cugir a anunțat primirea unei noi ambulanțe sociale, achiziționată prin intermediul Asociației Spitalului Orășenesc Cugir, cu sprijinul financiar al companiei Star Transmission Cugir și al Rotary Club Cugir Anima Mundi.

Valoarea totală a investiției depășește 113.000 de euro, din care 91.000 de euro provin din donația Star Transmission Cugir, iar aproximativ 22.000 de euro din contribuția Rotary Club Cugir Anima Mundi.

Ambulanță destinată transportului social și medical

Vehiculul este de tip A1, destinat transportului neasistat, și va fi utilizat pentru deplasările planificate ale persoanelor cu recomandări medicale sau aflate în evidența Direcției de Asistență Socială.

Ambulanța poate fi folosită pentru transportul pacienților către spitale județene sau regionale, dar și în cadrul unor activități culturale, sportive sau sociale organizate la nivel local.

Serviciul se adresează în special persoanelor vulnerabile – vârstnici, copii, persoane cu dizabilități sau familii cu venituri reduse – care vor putea beneficia de transport sigur și accesibil, în condiții adecvate.

Personal calificat și colaborare între instituții

Pentru operarea ambulanței sociale au fost angajate persoane specializate, printre care un șofer calificat ambulanțier, un medic și asistenți medicali-sociali.

La evenimentul care a marcat transferul donației au fost prezenți primarul Adrian Teban, directorul Direcției de Asistență Socială Cugir, Silviu Samoilescu, directorul general Star Transmission, Gheorghe Achim, reprezentanți ai Rotary Club Cugir Anima Mundi și ai Spitalului Orășenesc Cugir.

Participanții au subliniat importanța colaborării dintre administrația publică, organizațiile non-guvernamentale și mediul privat în sprijinirea serviciilor sociale din comunitate.

Noua ambulanță socială va contribui la îmbunătățirea accesului la servicii medicale și sociale pentru locuitorii din Cugir și reprezintă un exemplu de parteneriat local orientat către nevoile reale ale comunității.

