Connect with us

Actualitate

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir

Publicat

acum 27 de secunde

Orașul Cugir beneficiază de o nouă ambulanță socială, un proiect realizat prin colaborarea dintre Star Transmission Cugir (STC) și Rotary Club Cugir Anima Mundi, care au oferit sprijin financiar de peste 113.000 de euro. Vehiculul va fi folosit pentru transportul persoanelor vulnerabile și al celor care au nevoie de asistență medicală sau socială.

Direcția de Asistență Socială Cugir a anunțat primirea unei noi ambulanțe sociale, achiziționată prin intermediul Asociației Spitalului Orășenesc Cugir, cu sprijinul financiar al companiei Star Transmission Cugir și al Rotary Club Cugir Anima Mundi.

Valoarea totală a investiției depășește 113.000 de euro, din care 91.000 de euro provin din donația Star Transmission Cugir, iar aproximativ 22.000 de euro din contribuția Rotary Club Cugir Anima Mundi.

Ambulanță destinată transportului social și medical

Vehiculul este de tip A1, destinat transportului neasistat, și va fi utilizat pentru deplasările planificate ale persoanelor cu recomandări medicale sau aflate în evidența Direcției de Asistență Socială.

Ambulanța poate fi folosită pentru transportul pacienților către spitale județene sau regionale, dar și în cadrul unor activități culturale, sportive sau sociale organizate la nivel local.

Serviciul se adresează în special persoanelor vulnerabile – vârstnici, copii, persoane cu dizabilități sau familii cu venituri reduse – care vor putea beneficia de transport sigur și accesibil, în condiții adecvate.

Personal calificat și colaborare între instituții

Pentru operarea ambulanței sociale au fost angajate persoane specializate, printre care un șofer calificat ambulanțier, un medic și asistenți medicali-sociali.

La evenimentul care a marcat transferul donației au fost prezenți primarul Adrian Teban, directorul Direcției de Asistență Socială Cugir, Silviu Samoilescu, directorul general Star Transmission, Gheorghe Achim, reprezentanți ai Rotary Club Cugir Anima Mundi și ai Spitalului Orășenesc Cugir.

Participanții au subliniat importanța colaborării dintre administrația publică, organizațiile non-guvernamentale și mediul privat în sprijinirea serviciilor sociale din comunitate.

Noua ambulanță socială va contribui la îmbunătățirea accesului la servicii medicale și sociale pentru locuitorii din Cugir și reprezintă un exemplu de parteneriat local orientat către nevoile reale ale comunității.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 28 de secunde

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum O oră

Festivalul ”Voices” la Alba Iulia și-a desemnat câștigătorii: Cine a câștigat trofeul competiției în 2025
Evenimentacum 2 ore

Cioban din Alba Iulia, cu dosar penal din cauza ovinelor: A făcut prăpăd într-o cultură de floarea soarelui
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Performanță în afaceri: Compania ”Albatros Gold” din Alba Iulia a obținut distincția ”Campion în Business 2025” – Transilvania
Economieacum 22 de ore

O nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Dobânzi mai mari pentru donatorii de sânge
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
grindeanu
Evenimentacum 22 de ore

Sorin Grindeanu, ales președinte al PSD la congresul extraordinar al partidului. VIDEO
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 6 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 9 ore

Ce nu ai voie să faci de ziua Sfinților Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie. Superstiții, obiceiuri și tradiții
horoscop de weekend
Evenimentacum 18 ore

Horoscop de weekend 8-9 noiembrie 2025: Să ne bucurăm de momentele simple ale vieții
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 28 de secunde

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 4 ore

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Educațieacum o zi

Liceele au acces la program pilot pentru descentralizarea ofertei educaționale și extinderea competențelor elevilor
Mai mult din Educatie