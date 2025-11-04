Connect with us

Administrație

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament

Publicat

acum 53 de secunde

Cetățenii care manifestă comportamente lipsite de respect față de funcționarii publici ar putea risca amenzi de până la 20.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost depus la Senat.

Propunerea legislativă este iniţiată de 36 parlamentari ai UDMR şi minorităţi. Aceasta prevede completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Se propune introducerea unui nou punct în Legea 61/1991 (la articolul 2):

”13′) Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicatiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică”.

Această faptă ar urma să fie sancționată cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 de lei, potrivit proiectului citat de Mediafax.

Acces la informații de interes public

Proiectul de lege prevede și introducerea de noi texte în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Actul normativ prevede ca persoanele care solicită verbal informații de interes public vor avea obligația să respecte programul afișat la sediul instituției.

De asemenea, acestea trebuie să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În cazul în care regulile nu sunt respectate, persoana poate fi evacuată din incinta instituției publice.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (…) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (…) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, se mai menționează în proiectul de lege.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 54 de secunde

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Actualitateacum 31 de minute

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia prezintă spectacolul ”După melci”, la finalul atelierului Arta actorului
Educațieacum O oră

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 54 de secunde

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Administrațieacum 18 ore

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Locuri de muncă în Alba: 543 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

Care este salariul mediu brut pe lună în Alba și cât rămâne în mână. Datele statistice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 2 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 2 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 6 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

laptop asus gaming black friday
Actualitateacum 2 ore

Gamingul în 2025: De ce laptopurile devin centrul experienței și cum ASUS setează standardul (P)
Administrațieacum 18 ore

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Actualitateacum 2 zile

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere
Educațieacum 18 ore

Modele de subiecte Bacalaureat 2026 la Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Informatică, Logică și alte discipline
Mai mult din Educatie