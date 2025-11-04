Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament

Cetățenii care manifestă comportamente lipsite de respect față de funcționarii publici ar putea risca amenzi de până la 20.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost depus la Senat.

Propunerea legislativă este iniţiată de 36 parlamentari ai UDMR şi minorităţi. Aceasta prevede completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Se propune introducerea unui nou punct în Legea 61/1991 (la articolul 2):

”13′) Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicatiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică”.

Această faptă ar urma să fie sancționată cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 de lei, potrivit proiectului citat de Mediafax.

Acces la informații de interes public

Proiectul de lege prevede și introducerea de noi texte în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Actul normativ prevede ca persoanele care solicită verbal informații de interes public vor avea obligația să respecte programul afișat la sediul instituției.

De asemenea, acestea trebuie să adopte un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În cazul în care regulile nu sunt respectate, persoana poate fi evacuată din incinta instituției publice.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (…) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (…) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, se mai menționează în proiectul de lege.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, iar Camera Deputaţilor este for decizional.

