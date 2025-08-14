Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe, fără autorizație

Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajduri, depozite sau alte anexe, fără autorizație de la primărie.

Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, proiect aflată în dezbatere publică, transmite Digi24.

Până acum, ridicarea fără autorizație a unor asemenea construcții era o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult de formă, însă situația s-a schimbat.

Astfel, situațiile în care se construiesc astfel de anexe vor fi amendate cu sume care pornesc de la 1.000 lei și pot ajunge până la 100.000 de lei.

Cu alte cuvinte, orice fel de construcție fără autorizație, oricât de mică, ar putea fi sancționată cu sume foarte mari.

Diferența dintre suma minimă și maximă este atât de mare, deoarece Guvernul vrea să lase autorităților locale posibilitatea de a constata gravitatea construcției fără autorizație, inclusiv a caselor, a blocurilor sau a clădirilor în toată regula, care nu au avizele de la primărie.

Pentru situațiile în care autorizația de construire există, dar nu este respectată, cuantumul amenzilor este cuprins între 5.000 și 20.000 lei, iar pentru refuzul de a lăsa organele de control pe proprietate al amenda fixă propusă este de 10.000 de lei, mai transmite Digi24.

Amenzi uriașe și în noul Cod al amenajării teritoriului

Și noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor prevede amenzi uriașe, care pot ajunge la un milion de lei.

Spre exemplu, depășirea nivelului de înălțime poate însemna o amendă de 500.000 de lei pe nivel.

În şedinţa din 10 februarie 2025, membrii Comisiei pentru Administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaților au început dezbaterile asupra proiectului de Lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor (Pl-x 418/2023)

Noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) va duce la creșterea cuantumului amenzilor pentru fapte precum executarea fără autorizație, modificări neautorizate sau lipsa notificării.

Executarea lucrărilor cu nerespectarea proiectului notificat poate aduce amenzi între 5.000 și 50.000 lei.

De asemenea, una dintre cele mai importante modificări vizează creșterea cuantumului amenzilor pentru construirea fără autorizație sau executarea de lucrări neconforme.

În această situație, amenzile pot ajunge de la 50.000 până la 1.000.000 de lei, față de 20.000 lei cât e în legislația actuală.

Foto: Pixabay Free

