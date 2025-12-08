Connect with us

Economie

Amenzile pentru lipsa codului QR pe bonurile fiscale, amânată până în noiembrie 2026

Publicat

acum O oră

Amenzile pentru lipsa codului QR pe bonurile fiscale, amânată până în noiembrie 2026. 

Guvernul României a decis să amâne cu încă un an aplicarea sancțiunilor pentru operatorii economici care nu includ pe bonurile fiscale noile elemente obligatorii prevăzute de legislație, precum codul de identificare al beneficiarului, numărul unic de identificare al bonului și codul QR.

Măsura a fost adoptată printr-o ordonanță de urgență aprobată în ședința Executivului din 5 decembrie 2025, prelungind perioada de suspendare a sancțiunilor până în luna noiembrie 2026, potrivit Termene.ro.

Decizia vine după ce termenul anterior, stabilit pentru 1 septembrie 2025, a expirat, iar mediul economic nu dispune încă de infrastructura tehnică necesară pentru implementarea noilor cerințe.

Potrivit Guvernului, operatorii ar fi fost expuși unor sancțiuni severe fără ca întârzierile să fie imputabile acestora.

Executivul arată în motivarea actului normativ că producătorii și distribuitorii autorizați nu au finalizat instalarea și omologarea funcționalităților obligatorii pentru aparatele de marcat electronice fiscale.

Acestea presupun modificări software complexe și introducerea unui sistem standardizat pentru generarea codurilor QR, proces care nu poate fi implementat încă pe scară largă.

În aceste condiții, Guvernul a decis prelungirea suspendării sancțiunilor pentru a evita măsuri punitive nejustificate și pentru a permite mediului economic să se conformeze noilor obligații odată ce infrastructura tehnică va fi complet operațională.

