Amezi de zeci de mii de lei, aplicate de ITM Alba pentru munca la negru. Controale la firme din județ

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 74.500 de lei și 28 avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ. Inspectorii au depistat trei persoane care lucrau la negru.

Astfel, în perioada 22 – 26 septembrie 2025, inspectorii de muncă au verificat 38 de angajatori din Alba, cu un total de 622 salariați.

În urma controalelor au fost identificate 78 de deficiențe și au fost aplicate șase sancțiuni.

Dintre acestea, patru au fost amenzi în valoare de 64.500 lei (dintre care două în valoare de 60.000 lei au fost pentru muncă la negru, fiind depistate trei persoane care lucrau fără forme legale), iar două a fost avertismente.

Principalele deficienţe constatate în controale:

nu se evidențiază corect timpul lucrat;

primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;

nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;

contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare;

neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

dosarele personale sunt incomplete;

nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

Totodată, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 24 de angajatori.

Inspectorii au constatat 36 de deficiențe și au sancționat 22 de angajatori cu două amenzi în valoare de 10.000 de lei și 26 avertismente.

Principalele deficienţe stabilite în controale:

Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News