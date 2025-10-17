ANAF a început să emită decizii de impunere cu sume ESTIMATE pentru firmele care întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale

ANAF a început să emită decizii de impunere cu sume estimate pentru contribuabilii care întârzie cu depunerea declarațiilor fiscale sau a bilanțului, dar și pentru cei cu declarații incomplete sau cu neconcordanțe.

Practic, ANAF face estimări ale impozitelor datorate, potrivit Termene.ro.

Contribuabilii pot însă corecta situația. Codul de procedură fiscală le oferă contribuabililor dreptul de a depune declarațiile lipsă în termen de maximum 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Astfel, pot fi înlocuite creanțele estimate de ANAF cu cele reale.

„Deciziile de impunere din oficiu se emit în lipsa depunerii declarațiilor fiscale de către contribuabil. Practic, ANAF face o medie a bazei impozabile și a impozitelor declarate de contribuabil în perioada premergătoare celei de neconformare și consideră că un cuantum egal s-ar datora și pentru lunile în care nu și-a îndeplinit obligațiile declarative”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA, citată de Termene.ro.

Au fost situații în care ANAF a considerat că societatea a declarat cheltuieli din exploatare mai mari față de cele înscrise în situațiile financiare, motiv pentru care acestea se consideră nedeductibile.

ACeastă abordare, consideră specialiștii, poate duce la instituirea unor creanțe fiscale mult mai mari decât cele reale, care duc la litigii lungi și costisitoare pentru contribuabil, fiind majorate artificial cifrele raportate de ANAF drept colectate.

