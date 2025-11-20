Connect with us

ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Fiscul cere sechestru pe averea fostului președinte

Iohannis

Publicat

acum 56 de secunde

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov, a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune prin care solicită obligarea fostului președinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-o casă dobândită ilegal, aflată în centrul municipiului Sibiu.

În procesul deschis de ANAF, averea fostului președinte este vizată de sechestru. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reamintim faptul că în septembrie 2025, ANAF i-a cerut oficial lui Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care fostul șef de stat l-a pierdut în instanță și să plătească banii încasați din chirie timp de 17 ani. Suma de către fostul președinte a fost evaluată la circa 4,7 milioane de lei.

Această „contravaloare a lipsei de folosință” nu este însă o obligație fiscală, astfel că ANAF nu poate executa familia Iohannis, de aceea a fosts înregistrată o acțiune în instanță.

Potrivit autorităților, acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea dreptului de proprietate a statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil.

Având în vedere că pârâții au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite statului.

Asigurăm opinia publică de faptul că vor fi întreprinse cu celeritate toate măsurile legale în vederea apărării tuturor intereselor Statului Român.

