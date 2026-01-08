Economie
ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să facă fiecare contribuabil
Începând cu 5 ianuarie 2026, a intrat în vigoare o nouă procedură a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind precompletarea Declarației Unice - formular 212, document prin care persoanele fizice declară veniturile și contribuțiile sociale datorate statului.
Măsura este prevăzută în Ordinul ANAF nr. 2719/2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2026, și se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2025. Documentul poate fi consultatAICI.
Ce este Declarația Unică precompletată
Pe scurt, ANAF va completa automat Declarația Unică cu datele fiscale pe care le deține deja, iar contribuabilul va avea obligația să le verifice, corecteze dacă este cazul și să depună declarația.
Precompletarea NU înseamnă că ANAF declară în locul contribuabilului. Responsabilitatea finală rămâne la persoana fizică.
Cine beneficiază de precompletare
Datele vor fi puse la dispoziția:
- persoanelor fizice care au realizat venituri impozabile
- persoanelor care datorează contribuții de asigurări sociale (CAS) și/sau contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Sunt vizați, printre alții:
- proprietarii care obțin venituri din chirii
- persoanele fizice autorizate (PFA)
- cei cu venituri din drepturi de autor, investiții, activități independente
- persoanele care obțin venituri pe bază de normă de venit
De unde ia ANAF informațiile
Pentru precompletare, ANAF folosește date din:
- declarațiile depuse de angajatori și plătitori de venituri (formularele 112 și 205)
- declarațiile unice depuse anterior (formular 212)
- contractele de închiriere înregistrate
- Registrul contribuabililor
- evidențele privind calitatea de pensionar
- normele anuale de venit
Cum primesc contribuabilii Declarația Unică precompletată
Declarația va fi pusă la dispoziție:
- online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), în format electronic
- pe hârtie, la sediul ANAF, doar la solicitarea persoanelor care nu sunt înrolate în SPV
- ANAF trebuie să publice datele cel târziu până la 31 martie a anului următor celui de raportare.
Ce informații apar deja în declarație
Formularul precompletat poate conține:
- datele de identificare ale contribuabilului
- tipul de activitate desfășurată
- veniturile realizate
- impozitul pe venit datorat
- contribuțiile CAS și CASS
- totalul veniturilor brute sau nete ori norma de venit
Pentru pensionari și persoanele asigurate în sisteme speciale, contribuția CAS nu va fi precompletată, conform legii.
Ce trebuie să facă contribuabilul
După accesarea declarației, persoana fizică trebuie să:
- verifice toate datele precompletate
- corecteze sau completeze informațiile lipsă sau greșite
- depună Declarația Unică până la termenul legal
Termenul limită de depunere este 25 mai, inclusiv, a anului următor celui în care au fost realizate veniturile.
Declarația se poate depune:
- online, prin SPV
- direct la registratura ANAF
- prin poștă, cu confirmare de primire
Când nu mai este necesară depunerea declarației
Există situații în care Declarația Unică nu mai trebuie depusă, chiar dacă ANAF pune la dispoziție date precompletate. De exemplu:
- când veniturile sunt impozitate final
- când nu se datorează CAS și CASS
- când persoana se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS
În aceste cazuri, contribuabilul nu are obligații declarative.
Atenție: precompletarea nu înseamnă scutire
ANAF precizează clar că:
- lipsa datelor precompletate nu exonerează contribuabilul de obligația depunerii declarației
- precompletarea este doar un instrument de sprijin
- răspunderea pentru corectitudinea datelor aparține exclusiv contribuabilului
Ce se schimbă, concret, din 2026 prin această procedură:
- se reduce munca de completare manuală
- scade riscul de erori tehnice
- ANAF face un pas spre digitalizare
- contribuabilii sunt obligați să fie mai atenți la verificarea datelor
