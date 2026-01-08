Connect with us

Economie

ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să facă fiecare contribuabil

Publicat

acum 22 de secunde

Începând cu 5 ianuarie 2026, a intrat în vigoare o nouă procedură a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind precompletarea Declarației Unice - formular 212, document prin care persoanele fizice declară veniturile și contribuțiile sociale datorate statului.

Măsura este prevăzută în Ordinul ANAF nr. 2719/2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2026, și se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2025. Documentul poate fi consultatAICI.

Ce este Declarația Unică precompletată

Pe scurt, ANAF va completa automat Declarația Unică cu datele fiscale pe care le deține deja, iar contribuabilul va avea obligația să le verifice, corecteze dacă este cazul și să depună declarația.

Precompletarea NU înseamnă că ANAF declară în locul contribuabilului. Responsabilitatea finală rămâne la persoana fizică.

Cine beneficiază de precompletare

Datele vor fi puse la dispoziția:

  • persoanelor fizice care au realizat venituri impozabile
  • persoanelor care datorează contribuții de asigurări sociale (CAS) și/sau contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Sunt vizați, printre alții:

  • proprietarii care obțin venituri din chirii
  • persoanele fizice autorizate (PFA)
  • cei cu venituri din drepturi de autor, investiții, activități independente
  • persoanele care obțin venituri pe bază de normă de venit

De unde ia ANAF informațiile

Pentru precompletare, ANAF folosește date din:

  • declarațiile depuse de angajatori și plătitori de venituri (formularele 112 și 205)
  • declarațiile unice depuse anterior (formular 212)
  • contractele de închiriere înregistrate
  • Registrul contribuabililor
  • evidențele privind calitatea de pensionar
  • normele anuale de venit

Cum primesc contribuabilii Declarația Unică precompletată

Declarația va fi pusă la dispoziție:

  • online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), în format electronic
  • pe hârtie, la sediul ANAF, doar la solicitarea persoanelor care nu sunt înrolate în SPV
  • ANAF trebuie să publice datele cel târziu până la 31 martie a anului următor celui de raportare.

Ce informații apar deja în declarație

Formularul precompletat poate conține:

  • datele de identificare ale contribuabilului
  • tipul de activitate desfășurată
  • veniturile realizate
  • impozitul pe venit datorat
  • contribuțiile CAS și CASS
  • totalul veniturilor brute sau nete ori norma de venit

Pentru pensionari și persoanele asigurate în sisteme speciale, contribuția CAS nu va fi precompletată, conform legii.

Ce trebuie să facă contribuabilul

După accesarea declarației, persoana fizică trebuie să:

  • verifice toate datele precompletate
  • corecteze sau completeze informațiile lipsă sau greșite
  • depună Declarația Unică până la termenul legal

Termenul limită de depunere este 25 mai, inclusiv, a anului următor celui în care au fost realizate veniturile.

Declarația se poate depune:

  • online, prin SPV
  • direct la registratura ANAF
  • prin poștă, cu confirmare de primire

Când nu mai este necesară depunerea declarației

Există situații în care Declarația Unică nu mai trebuie depusă, chiar dacă ANAF pune la dispoziție date precompletate. De exemplu:

  • când veniturile sunt impozitate final
  • când nu se datorează CAS și CASS
  • când persoana se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS

În aceste cazuri, contribuabilul nu are obligații declarative.

Atenție: precompletarea nu înseamnă scutire

ANAF precizează clar că:

  • lipsa datelor precompletate nu exonerează contribuabilul de obligația depunerii declarației
  • precompletarea este doar un instrument de sprijin
  • răspunderea pentru corectitudinea datelor aparține exclusiv contribuabilului

Ce se schimbă, concret, din 2026 prin această procedură:

  • se reduce munca de completare manuală
  • scade riscul de erori tehnice
  • ANAF face un pas spre digitalizare
  • contribuabilii sunt obligați să fie mai atenți la verificarea datelor
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 22 de secunde

ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să facă fiecare contribuabil
accident
Evenimentacum 19 minute

Fostul vicepremier Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare
Evenimentacum 40 de minute

VIDEO: Primăria Teiuș le cere cetățenilor să sprijine activitățile de deszăpezire: ”Să ne parcăm mașinile în curte!”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum o zi

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 22 de secunde

ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să facă fiecare contribuabil
Economieacum 55 de minute

Locuri de muncă în Alba, la începutul anului 2026: posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

Ateliere de teatru ”Micul actor”, organizate la Alba Iulia, pentru copii și adolescenți. Cum se fac înscrieri
Evenimentacum o zi

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum o zi

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 22 de ore

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie