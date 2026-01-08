ANAF introduce Declarația Unică precompletată din 2026. Ce înseamnă și ce trebuie să facă fiecare contribuabil

Începând cu 5 ianuarie 2026, a intrat în vigoare o nouă procedură a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind precompletarea Declarației Unice - formular 212, document prin care persoanele fizice declară veniturile și contribuțiile sociale datorate statului.

Măsura este prevăzută în Ordinul ANAF nr. 2719/2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2026, și se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2025. Documentul poate fi consultatAICI.

Ce este Declarația Unică precompletată

Pe scurt, ANAF va completa automat Declarația Unică cu datele fiscale pe care le deține deja, iar contribuabilul va avea obligația să le verifice, corecteze dacă este cazul și să depună declarația.

Precompletarea NU înseamnă că ANAF declară în locul contribuabilului. Responsabilitatea finală rămâne la persoana fizică.

Cine beneficiază de precompletare

Datele vor fi puse la dispoziția:

persoanelor fizice care au realizat venituri impozabile

persoanelor care datorează contribuții de asigurări sociale (CAS) și/sau contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS)

Sunt vizați, printre alții:

proprietarii care obțin venituri din chirii

persoanele fizice autorizate (PFA)

cei cu venituri din drepturi de autor, investiții, activități independente

persoanele care obțin venituri pe bază de normă de venit

De unde ia ANAF informațiile

Pentru precompletare, ANAF folosește date din:

declarațiile depuse de angajatori și plătitori de venituri (formularele 112 și 205)

declarațiile unice depuse anterior (formular 212)

contractele de închiriere înregistrate

Registrul contribuabililor

evidențele privind calitatea de pensionar

normele anuale de venit

Cum primesc contribuabilii Declarația Unică precompletată

Declarația va fi pusă la dispoziție:

online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), în format electronic

pe hârtie, la sediul ANAF, doar la solicitarea persoanelor care nu sunt înrolate în SPV

ANAF trebuie să publice datele cel târziu până la 31 martie a anului următor celui de raportare.

Ce informații apar deja în declarație

Formularul precompletat poate conține:

datele de identificare ale contribuabilului

tipul de activitate desfășurată

veniturile realizate

impozitul pe venit datorat

contribuțiile CAS și CASS

totalul veniturilor brute sau nete ori norma de venit

Pentru pensionari și persoanele asigurate în sisteme speciale, contribuția CAS nu va fi precompletată, conform legii.

Ce trebuie să facă contribuabilul

După accesarea declarației, persoana fizică trebuie să:

verifice toate datele precompletate

corecteze sau completeze informațiile lipsă sau greșite

depună Declarația Unică până la termenul legal

Termenul limită de depunere este 25 mai, inclusiv, a anului următor celui în care au fost realizate veniturile.

Declarația se poate depune:

online, prin SPV

direct la registratura ANAF

prin poștă, cu confirmare de primire

Când nu mai este necesară depunerea declarației

Există situații în care Declarația Unică nu mai trebuie depusă, chiar dacă ANAF pune la dispoziție date precompletate. De exemplu:

când veniturile sunt impozitate final

când nu se datorează CAS și CASS

când persoana se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS

În aceste cazuri, contribuabilul nu are obligații declarative.

Atenție: precompletarea nu înseamnă scutire

ANAF precizează clar că:

lipsa datelor precompletate nu exonerează contribuabilul de obligația depunerii declarației

precompletarea este doar un instrument de sprijin

răspunderea pentru corectitudinea datelor aparține exclusiv contribuabilului

Ce se schimbă, concret, din 2026 prin această procedură:

se reduce munca de completare manuală

scade riscul de erori tehnice

ANAF face un pas spre digitalizare

contribuabilii sunt obligați să fie mai atenți la verificarea datelor

