Connect with us

Economie

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL

Publicat

acum O oră

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, în această săptămână, în secțiunea Transparență decizională de pe www.anaf.ro, proiectul de ordin al președintelui instituției privind aprobarea procedurii de precompletare, verificare și transmitere a formularului 212 – „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Proiectul stabilește modul de funcționare a procedurii pentru forma precompletată a Declarației Unice.

Potrivit proiectului, începând cu perioada de declarare a veniturilor aferente anului 2025, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor Declarația Unică deja precompletată cu informațiile existente în bazele de date, inclusiv:

  • veniturile realizate;
  • impozitul pe venit datorat;
  • baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS);
  • cuantumul contribuțiilor datorate.

După preluarea informațiilor, contribuabilii vor trebui doar să verifice, să completeze dacă este cazul și să depună declarația.

Inițiativa se bazează pe prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2024, care introduce măsuri pentru digitalizarea proceselor fiscale.

Declarația Unică precompletată va fi disponibilă online, în format electronic, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) și în format fizic, la cerere, pentru persoanele care nu sunt înrolate în SPV.

ANAF va pune datele la dispoziția contribuabililor, cel târziu până la 31 martie a anului următor celui în care au fost realizate veniturile, iar după verificare, declarația va trebui depusă până la data de 25 mai 2026.

ANAF introduce Declarația Unică precompletată: Cine trebuie să o depună

Obligația depunerii formularului 212 revine persoanelor fizice care obțin venituri din:

  • activități independente;
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • cedarea folosinței bunurilor;
  • investiții;
  • activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Consultare publică până la 29 noiembrie

ANAF invită contribuabilii să transmită sugestii, observații sau propuneri privind proiectul de ordin în termen de 10 zile de la publicare, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, respectiv până la 29 noiembrie a.c.

Propunerile pot fi transmise:

  • prin e-mail, la presa@anaf.ro;
  • în format fizic, la sediul ANAF: str. Apolodor nr. 17, sector 5, București 050741, către Serviciul comunicare, relații publice și mass-media (mențiunea „Conform Legii nr. 52/2003”);
  • prin fax, la 021-319.98.57.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 31 de minute

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Blajacum 46 de minute

Luni, 24 noiembrie: Două localități din Alba vor rămâne temporar fără apă potabilă. Precizările Apa CTTA
Economieacum O oră

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum o zi

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Economieacum o zi

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

AUR a plătit 450.000 de euro pentru O SINGURĂ EMISIUNE cu George Simion, la Realitatea TV. AEP a tăiat sume uriașe din cheltuieli
Evenimentacum o zi

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Evenimentacum 20 de ore

Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Festival de România 2025: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian&Brothers, Marius Mihalache și alții fac Alba Iulia să vibreze. PROGRAM
Evenimentacum 4 ore

VIDEO Cristina Cândea de la Ryma a devenit Queenstina. Și-a lansat piesa „Milion” cu care participă la concursul Artiști la Reboot
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 8 ore

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 31 de minute

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Evenimentacum 23 de ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 18 ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie