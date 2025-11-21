ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, în această săptămână, în secțiunea Transparență decizională de pe www.anaf.ro, proiectul de ordin al președintelui instituției privind aprobarea procedurii de precompletare, verificare și transmitere a formularului 212 – „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Proiectul stabilește modul de funcționare a procedurii pentru forma precompletată a Declarației Unice.

Potrivit proiectului, începând cu perioada de declarare a veniturilor aferente anului 2025, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor Declarația Unică deja precompletată cu informațiile existente în bazele de date, inclusiv:

veniturile realizate;

impozitul pe venit datorat;

baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS);

cuantumul contribuțiilor datorate.

După preluarea informațiilor, contribuabilii vor trebui doar să verifice, să completeze dacă este cazul și să depună declarația.

Inițiativa se bazează pe prevederile art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2024, care introduce măsuri pentru digitalizarea proceselor fiscale.

Declarația Unică precompletată va fi disponibilă online, în format electronic, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) și în format fizic, la cerere, pentru persoanele care nu sunt înrolate în SPV.

ANAF va pune datele la dispoziția contribuabililor, cel târziu până la 31 martie a anului următor celui în care au fost realizate veniturile, iar după verificare, declarația va trebui depusă până la data de 25 mai 2026.

ANAF introduce Declarația Unică precompletată: Cine trebuie să o depună

Obligația depunerii formularului 212 revine persoanelor fizice care obțin venituri din:

activități independente;

drepturi de proprietate intelectuală;

cedarea folosinței bunurilor;

investiții;

activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Consultare publică până la 29 noiembrie

ANAF invită contribuabilii să transmită sugestii, observații sau propuneri privind proiectul de ordin în termen de 10 zile de la publicare, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, respectiv până la 29 noiembrie a.c.

Propunerile pot fi transmise:

prin e-mail, la presa@anaf.ro;

în format fizic, la sediul ANAF: str. Apolodor nr. 17, sector 5, București 050741, către Serviciul comunicare, relații publice și mass-media (mențiunea „Conform Legii nr. 52/2003”);

prin fax, la 021-319.98.57.

