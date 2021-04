ANAF scoate la licitație mașini confiscate. Pe listă, Audi, Volkswagen, Mercedes, Dacia și Skoda. Licitațiile din mai

Calendar Ortodox 2021 * Calendar bisericesc: Luna MAI este luna florilor, cea mai iubită din an și mai este cunoscuta sub denumirea de Florar. Aceasta luna are 31 de zile; ziua are 14 ore, iar noaptea are 10 ore.

În luna mai, în acest an, are loc cea mai importanta sărbătoare a creștinătății ortodoxe: Învierea Domnului Iisus Hristos – Sfintele Paști. Sunt zile de sărbătoare după un post dur, de 40 de zile și prilej de bucurie și întâlnire în familie.

Urmează Săptămâna luminata- prima săptămână după Sfintele Paști, apoi Izvorul Tămăduirii și sfinții Constantin și Elena în 21 mai.

Învierea Domnului – 2 mai

Învierea Domnului Iisus Hristos reprezintă un moment important pentru creştini. Sărbatoarea se numeşte “Paşti” după cuvântul grecesc ce înseamnă “trecere”.

Fără Învierea lui Hristos, Biserica nu s-ar fi întemeiat, creştinismul nu s-ar fi răspândit şi n-ar fi fost crezut.

Săptămâna Luminată – 3-7 mai

Creștinii ortodocși intră, după Sărbătoarea Învierii Domnului, în Săptămâna Luminată. Una dintre explicaţii pentru folosirea acestei denumiri este faptul că în trecut Botezul era săvârşit în noaptea de Paşti, iar cei botezaţi erau numiţi ”luminaţi” şi purtau haine albe în toată săptămâna de după Paşti.

Totodată, preotul adresează în noapte de Paşti chemarea ”Veniţi de primiţi lumină”, toţi oamenii fiind astfel chemaţi să treacă de la întunericul morţii la lumina vieţii veşnice.



În Săptămâna Luminată nu se ține post sub nicio formă. Fiecare zi din săptămână are rânduliala ei.

Ziua de Luni este considerată ziua în care se deschid porţile Raiului şi ale iertării.

Astfel că orice persoană care moare în această zi nu mai trece prin Judecata de Apoi.

Marţea din Săptămâna Luminată se mai numeşte şi Marţea Albă

Este impusă drept zi nelucrătoare. Nu se spală, nu se calcă, nu se face curat. Femeile din multe zone rurale dau de pomană în această zi pasca rămasă de la Paşte şi vin roşu.

Miercurea din Săptămâna Luminată poartă numele de Sfânta Mercurie.

Bărbaţii se duc să muncească la câmp, însă femeile au interdicţie. Conform tradiţiei, nu e bine a munci de „nunta şoarecilor”.

Asta ar însemna să aduci rozătoarele în casă şi să te lipseşti restul anului de bucate pe masă.

Joia din Săptămâna Luminată mai e numită şi Joia Verde

O zi în care se cinstesc holdele, grădinile şi grânele. Cine munceşte în această zi aduce asupra casei nenorocul, seceta şi dăunătorii în livezi.

„Joia Rea”, cum mai este denumită această zi, cere un ritual al morţilor. 44 de găleţi cu apă sunt cărate de o persoană, 2 lumânări se aprind la toate cele 4 capete, iar apa astfel „sfinţită” se varsă apoi în fântâna din curte.

Vinerea din Săptămâna Luminată poartă numele de Vinerea Scumpă sau Fântăniţa.

Este sărbătoarea Izvorului Tămăduirii. Vinerea Scumpă este în contrast direct cu Vinerea Neagră sau Vinerea Mare, de dinaintea Paştelui.

Legendele spun ca Maica Domnului a construit o fântână care avea apă doar în Vinerea Scumpă, căci acea apă era dătătoare de viaţă.

În vinerea din Săptămâna Luminată, de Izvorul Tămăduirii, se obișnuiește ca după otpustul Sfintei Liturghii să se săvârșească slujba sfințirii celei mici a apei.

Izvorul Tămăduirii– Vineri 7 mai

Creştinii ortodocși sărbătoresc Izvorul Tămăduirii, praznic din Săptămâna Luminată închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântuirii oamenilor.

Praznicul datează din secolul al V-lea, amintind de o minune săvârșită de Maica Domnului.

De Izvorul Tămăduirii, în toate bisericile este oficiată slujba de sfințire a apei cunoscută și sub numele de Aghiasma Mică

Sfinții Constantin și Elena – 21 mai

Pe 21 mai, credincioşii ortodocşi şi catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Perioada în care au domnit a fost cunoscută ca “Epoca de aur”. Datorită lor, creştinismul a devenit religie permisă, jertfele sângeroase au fost interzise şi duminica a fost stabilită zi de odihnă în Imperiul Roman.

Calendar ortodox: mai 2021