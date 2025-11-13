Connect with us

Economie

ANAF va lansa un asistent virtual care va răspunde la întrebările contribuabililor. Cum va funcționa chatbot-ul ”Ana”

Publicat

acum 1 minut

ANAF va lansa în curând un asistent virtual conversațional (chatbot) bazat pe inteligență artificială, aflat în prezent în faza de testare.

Un chatbot este un program de inteligență artificială conceput pentru a interacționa cu oamenii prin conversații, de obicei prin text (ca pe un site web, într-o aplicație sau într-un sistem de mesagerie).

Chatbotul poate înțelege întrebările utilizatorului și oferă răspunsuri automate, fie bazate pe reguli simple (răspunsuri prestabilite), fie pe modele de inteligență artificială avansate (cum ar fi cele de tip GPT).

Chatbotul ANA va fi destinat în special sprijinirii contribuabililor mici și care va purta numele ANA, scrie Startupcafe.

„Avem și alte servicii pe care le dezvoltăm în continuare. De exemplu, contact center-ul care, de fapt, nu este doar un simplu call-center al Agenției. Este integrat și cu soluția de chat și în viitor va fi integrat și cu o soluție de chatbot”, a anunțat Rodica Duță, director general adjunct al Direcției Generale de Asistență pentru Contribuabili, miercuri, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Rodica Duță a explicat că viitorul „robot” conversațional al instituției va funcționa integrat cu soluția de contact center existentă, pentru a asigura o interacțiune eficientă între contribuabili și agenție.

„La momentul la care chatbot-ul, când va fi implementat, nu va ști să răspundă, va fi integrat cu această soluție de contact center, chat-ul agenției, astfel încât un agent uman să poată să preia conversația dacă inteligența artificială nu va ști să răspundă și astfel încât, eventual, conversația apoi să fie transferată și către un agent uman, în call center”, a afirmat Duță.

În cazurile mai complexe, precum interpretarea unor situații legislative noi, solicitarea va fi redirecționată prin formularul de contact către specialiști pentru analiză, spune ea.

„În cazul în care, chiar și așa, să zicem că e o situație nouă, legislativă, nu poate fi răspuns, aceasta va fi transmisă într-un final, într-un formular de contact pe care, de altfel, îl știți, astfel încât solicitarea să fie analizată la nivel de interpretare a legislației pentru că și inteligența artificială, la momentul de față, o vedem cu anumite limitări, este într-o dezvoltare continuă.

Inteligența artificială, după cum bine știți, învață, de altfel, de la factorul uman, nu se hrănește singură cu informația.

Ea poate să o analizeze și, eventual, să o interpreteze cum vrea sau poate să fie ajutată de factorul uman, astfel încât să fie ghidată în înțelegerea mai bună a textelor pe care le interpretează”, a spus Rodica Duță.

Viitorul chatbot al ANAF se va numi ANA și va reprezenta un pas important în direcția digitalizării și valorificării inteligenței artificiale în relația cu contribuabilii.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI

Ultimele articole pe alba24
