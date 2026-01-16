Connect with us

Eveniment

ANAF vinde tablourile ascunse în pereți de fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov. Lucrări valoroase de Picasso și Grigorescu

Publicat

acum O oră

ANAF vinde, prin intermediul casei de licitații Artmark, mai multe tablouri valoroase din colecția fostului ministru de Finanțe, Darius Vâlcov. Acesta execută o pedeapsă de șase ani închisoare, în ”Dosarul tablourilor”.

Printre operele cu valoare muzeală ce vor fi scoase la licitație în 17 februarie se află un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi.

Prima lucrare de Picasso scoasă la licitație în România

Capodoperele parte a Colecției Darius Vâlcov sunt semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional.

„Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă.

Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris”, a transmis casa de licitații, citată de Mediafax.

Unul dintre accentele licitației îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului).

Acesta este prima lucrare de Picasso – care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei – scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de euro.

Tablouri de Nicolae Grigorescu

Cu această ocazie sunt scoase la vânzare și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

 

Alte lucrări scoase la licitație

Prin lucrările executate și scoase la licitație se numără și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este vorba de un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie).

Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de euro.

În aceeași colecție și licitație sunt propuse iubitorilor de artă și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de euro.

Licitația

Oficialii Artmark precizarea că, potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite.

Achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă.

Operele de artă pot fi văzute în expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces.

Dosarul Tablourilor

Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fost condamnat definitiv, în 2023, la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

Este vorba despre ”Dosarul Tablourilor”, numit astfel după ce procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziţionate de Vâlcov prin interpuşi, unele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile aparţinând fostului ministru. AICI, detalii.

sursă foto tablouri: Artmark

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 22 de minute

Loteria Română: Report de 9,43 milioane de euro la Joker și de 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, pentru tragerile de duminică
Evenimentacum O oră

ANAF vinde tablourile ascunse în pereți de fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov. Lucrări valoroase de Picasso și Grigorescu
Blajacum 2 ore

Accident la Cetatea de Baltă. Un autoturism a lovit o țeavă de gaz. Intervin pompierii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 10 ore

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Blajacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Ce măsuri iau autoritățile din Alba în cazul unor eventuale inundații sau alte situații de urgență cauzate de condițiile meteo
Administrațieacum 4 ore

O femeie din Arad a obligat primăria să îi asfalteze strada și să îi plătească daune. Proces plecat de la un impozit nejustificat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 22 de minute

Loteria Română: Report de 9,43 milioane de euro la Joker și de 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, pentru tragerile de duminică
Economieacum o zi

România, scumpă țară: Topul creșterilor de prețuri pe parcursul ultimului an. Date oficiale INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum 2 săptămâni

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Campionatul Balcanic de MTB XCM în 2026, găzduit în premieră în cadrul evenimentului Alba Carolina Bike Race
Evenimentacum 2 zile

Miriam Bulgaru va juca la Transylvania Open 2026, în Cluj Napoca. Sportiva din Alba Iulia a primit un wild card
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 21 de ore

Unul din patru angajați români, la limita burnout-ului în 2025. Care au fost principalele surse de epuizare
Evenimentacum 24 de ore

VIDEO: ”Iarna asta la Alba Iulia”. Videoclip muzical în Cetate, realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale de Lucian Craiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 5 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Accesul pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază, prelungit cu 12 luni. Hotărâre aprobată de Guvern
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sri
Educațieacum 23 de ore

Admitere la Academia Națională de Informații în 2026: tinerii se pot înscrie până în 31 ianuarie. Cum devii ofițer SRI
Educațieacum 2 zile

15 ianuarie - Ziua lui Eminescu: 176 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste
Mai mult din Educatie