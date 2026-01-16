ANAF vinde tablourile ascunse în pereți de fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov. Lucrări valoroase de Picasso și Grigorescu

ANAF vinde, prin intermediul casei de licitații Artmark, mai multe tablouri valoroase din colecția fostului ministru de Finanțe, Darius Vâlcov. Acesta execută o pedeapsă de șase ani închisoare, în ”Dosarul tablourilor”.

Printre operele cu valoare muzeală ce vor fi scoase la licitație în 17 februarie se află un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi.

Prima lucrare de Picasso scoasă la licitație în România

Capodoperele parte a Colecției Darius Vâlcov sunt semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional.

„Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă.

Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris”, a transmis casa de licitații, citată de Mediafax.

Unul dintre accentele licitației îl constituie o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului).

Acesta este prima lucrare de Picasso – care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei – scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de euro.

Tablouri de Nicolae Grigorescu

Cu această ocazie sunt scoase la vânzare și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară, prin tratarea nocturnă a temei sale predilecte.

Alte lucrări scoase la licitație

Prin lucrările executate și scoase la licitație se numără și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Este vorba de un ulei din perioada de maturitate a artistului, provenind din colecții succesive (din Europa și SUA), cu solid cv expozițional și de licitații majore (în Franța și Marea Britanie).

Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are în licitația Artmark un preț de pornire de 50.000 de euro.

În aceeași colecție și licitație sunt propuse iubitorilor de artă și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de euro.

Licitația

Oficialii Artmark precizarea că, potrivit legislației fiscale și legii speciale a patrimoniului cultural, valorificarea silită a bunurilor culturale mobile nu se realizează direct de ANAF, ci exclusiv prin intermediul unui operator cultural autorizat de Ministerul Culturii, în cadrul unei licitații comerciale obișnuite.

Achiziția acestor opere nu este supusă unui regim juridic diferit față de orice altă licitație de artă.

Operele de artă pot fi văzute în expoziția dedicată și să participe la licitație, în sală sau online, în condiții egale de transparență și acces.

Dosarul Tablourilor

Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fost condamnat definitiv, în 2023, la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

Este vorba despre ”Dosarul Tablourilor”, numit astfel după ce procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziţionate de Vâlcov prin interpuşi, unele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile aparţinând fostului ministru. AICI, detalii.

sursă foto tablouri: Artmark

