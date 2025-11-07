Connect with us

Economie

Andreea Oprean de la Oprean SRL Sebeș desemnată ”Femeia Anului 2025 în Transporturi” la Gala Premiilor Tranzit de la Cluj Napoca

Publicat

acum O oră

Andreea Oprean, director general al companiei Oprean SRL Sebeș, a fost desemnată „Femeia Anului 2025 în Transporturi” în cadrul Galei Premiilor Tranzit, eveniment organizat miercuri, 6 noiembrie, la Cluj-Napoca.

Distincția confirmă performanțele remarcabile ale tinerei antreprenoare în domeniul transporturilor și logisticii, dar și viziunea modernă adusă într-un sector de activitate dominat de bărbați, provocări și competiție acerbă.

Premiu pentru performanță și leadership feminin

Gala Premiilor Tranzit reunește anual cele mai importante nume din transporturile românești, iar titlul de Femeia Anului în Transporturi este una dintre cele mai apreciate recunoașteri profesionale din industrie.

La ediția din 2025, Andreea Oprean a urcat pe scena galei de la Cluj-Napoca alături de celelalte cinci finaliste ale competiției, într-un eveniment care a celebrat inovația, profesionalismul și implicarea femeilor din logistică și transporturi.

Evenimentul a avut loc în prezența unor reprezentanți de top ai industriei, producători, distribuitori, transportatori, specialiști în logistică, parteneri din domeniul auto și instituții financiare.

O carieră construită pas cu pas în afacerea de familie

La doar 33 de ani, Andreea Oprean conduce una dintre cele mai respectate companii de transport din Transilvania, fondată de tatăl său, Ioan Oprean, în urmă cu aproape trei decenii.

Absolventă de Finanțe-Contabilitate și Drept, ea a început să lucreze în companie încă din 2014, trecând prin toate etapele – de la dispecer și contabil, până la vânzări și management. Din 2022 ocupă funcția de director general al Oprean SRL, coordonând o flotă de peste 100 de camioane și o echipă cu peste 100 de angajați.

Sub conducerea sa, compania a înregistrat o creștere constantă, atingând în 2024 o cifră de afaceri de peste 92 de milioane de lei și un profit net de peste 5 milioane de lei, potrivit datelor publice.

Inovație, digitalizare și o echipă tânără

Andreea Oprean a adus în companie un suflu nou, bazat pe digitalizare, eficiență și promovare modernă. Sub coordonarea sa, Oprean SRL este prezentă la târguri internaționale, activă în mediul online și utilizează instrumente bazate pe inteligență artificială pentru optimizarea proceselor de contabilitate, marketing și dispecerat.

Tânăra antreprenoare consideră că succesul se datorează echipei cu care lucrează zi de zi: „Rezultatele bune vin din stabilitate, încredere și comunicare. Echipa Oprean este adevărata forță din spatele cifrelor și performanței”, a declarat Andreea Oprean pe scena evenimentului de la Cluj Napoca

O nouă generație care continuă povestea începută la Sebeș de Neluțu Oprean

Familia Oprean este un exemplu de continuitate în afaceri locale. Cei trei copii ai fondatorului Ioan Oprean s-au implicat activ în dezvoltarea companiilor familiei:

  • Andreea Oprean – director general Oprean SRL;
  • Anamaria Oprean – conduce compania Grosse Vehne Oprean SRL, parteneriat româno-german în logistică;
  • Andrei Oprean – coordonează activitatea dealershipului Mercedes-Benz din Sebeș și Râmnicu Vâlcea.

Gala Premiilor Tranzit 2025: celebrarea excelenței în transporturi

Evenimentul de la Cluj-Napoca a fost organizat de revista Tranzit, una dintre cele mai respectate publicații dedicate transporturilor și logisticii din România.

Pe scena galei au urcat reprezentante ale unor companii de top precum Ost Transport, Routier European Transport, Hermes Forwards, MHS Truck & Bus și altele, într-o seară dedicată performanței și excelenței în domeniu.

Votul publicului a avut o pondere de 50% în decizia finală, restul fiind stabilit de un juriu format din personalități ale lumii transporturilor, precum Cristina Chiriac (CONAF), Marius Ghenea, Ec. Iancu Guda și Marilena Matei, fondatoarea revistei Tranzit.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 10 secunde

7 noiembrie: Prima atestare documentară a municipiului Aiud, în urmă cu 732 de ani. Istoria localității
toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 16 minute

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Evenimentacum 41 de minute

Bărbatul în vârstă de 65 de ani din Teiuș care a avut relații intime cu o minoră de 15 ani, arestat preventiv pentru 30 de zile
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 17 ore

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Andreea Oprean de la Oprean SRL Sebeș desemnată ”Femeia Anului 2025 în Transporturi” la Gala Premiilor Tranzit de la Cluj Napoca
Economieacum 24 de ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 3 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 5 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 3 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Echipamente medicale de 11,6 milioane de lei pentru Spitalul din Sebeș. Licitația pentru achiziția dotărilor, lansată în SEAP
Evenimentacum 22 de ore

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

toamna vremea meteo saptamana prognoza meteo septembrie
Educațieacum 16 minute

Vremea până în 8 decembrie. Temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni
Educațieacum 21 de ore

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Mai mult din Educatie