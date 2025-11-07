Andreea Oprean de la Oprean SRL Sebeș desemnată ”Femeia Anului 2025 în Transporturi” la Gala Premiilor Tranzit de la Cluj Napoca

Andreea Oprean, director general al companiei Oprean SRL Sebeș, a fost desemnată „Femeia Anului 2025 în Transporturi” în cadrul Galei Premiilor Tranzit, eveniment organizat miercuri, 6 noiembrie, la Cluj-Napoca.

Distincția confirmă performanțele remarcabile ale tinerei antreprenoare în domeniul transporturilor și logisticii, dar și viziunea modernă adusă într-un sector de activitate dominat de bărbați, provocări și competiție acerbă.

Premiu pentru performanță și leadership feminin

Gala Premiilor Tranzit reunește anual cele mai importante nume din transporturile românești, iar titlul de Femeia Anului în Transporturi este una dintre cele mai apreciate recunoașteri profesionale din industrie.

La ediția din 2025, Andreea Oprean a urcat pe scena galei de la Cluj-Napoca alături de celelalte cinci finaliste ale competiției, într-un eveniment care a celebrat inovația, profesionalismul și implicarea femeilor din logistică și transporturi.

Evenimentul a avut loc în prezența unor reprezentanți de top ai industriei, producători, distribuitori, transportatori, specialiști în logistică, parteneri din domeniul auto și instituții financiare.

O carieră construită pas cu pas în afacerea de familie

La doar 33 de ani, Andreea Oprean conduce una dintre cele mai respectate companii de transport din Transilvania, fondată de tatăl său, Ioan Oprean, în urmă cu aproape trei decenii.

Absolventă de Finanțe-Contabilitate și Drept, ea a început să lucreze în companie încă din 2014, trecând prin toate etapele – de la dispecer și contabil, până la vânzări și management. Din 2022 ocupă funcția de director general al Oprean SRL, coordonând o flotă de peste 100 de camioane și o echipă cu peste 100 de angajați.

Sub conducerea sa, compania a înregistrat o creștere constantă, atingând în 2024 o cifră de afaceri de peste 92 de milioane de lei și un profit net de peste 5 milioane de lei, potrivit datelor publice.

Inovație, digitalizare și o echipă tânără

Andreea Oprean a adus în companie un suflu nou, bazat pe digitalizare, eficiență și promovare modernă. Sub coordonarea sa, Oprean SRL este prezentă la târguri internaționale, activă în mediul online și utilizează instrumente bazate pe inteligență artificială pentru optimizarea proceselor de contabilitate, marketing și dispecerat.

Tânăra antreprenoare consideră că succesul se datorează echipei cu care lucrează zi de zi: „Rezultatele bune vin din stabilitate, încredere și comunicare. Echipa Oprean este adevărata forță din spatele cifrelor și performanței”, a declarat Andreea Oprean pe scena evenimentului de la Cluj Napoca

O nouă generație care continuă povestea începută la Sebeș de Neluțu Oprean

Familia Oprean este un exemplu de continuitate în afaceri locale. Cei trei copii ai fondatorului Ioan Oprean s-au implicat activ în dezvoltarea companiilor familiei:

Andreea Oprean – director general Oprean SRL;

Anamaria Oprean – conduce compania Grosse Vehne Oprean SRL, parteneriat româno-german în logistică;

Andrei Oprean – coordonează activitatea dealershipului Mercedes-Benz din Sebeș și Râmnicu Vâlcea.

Gala Premiilor Tranzit 2025: celebrarea excelenței în transporturi

Evenimentul de la Cluj-Napoca a fost organizat de revista Tranzit, una dintre cele mai respectate publicații dedicate transporturilor și logisticii din România.

Pe scena galei au urcat reprezentante ale unor companii de top precum Ost Transport, Routier European Transport, Hermes Forwards, MHS Truck & Bus și altele, într-o seară dedicată performanței și excelenței în domeniu.

Votul publicului a avut o pondere de 50% în decizia finală, restul fiind stabilit de un juriu format din personalități ale lumii transporturilor, precum Cristina Chiriac (CONAF), Marius Ghenea, Ec. Iancu Guda și Marilena Matei, fondatoarea revistei Tranzit.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News