Procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT a început

Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului procuror general şi a şefilor DNA şi DIICOT, care se va încheia pe 2 martie.

Dosarele de candidatură pot fi depuse pana pe 9 februarie, iar pe 16 februarie va fi afişa lista celor care îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie şi la interviu, transmite RADOR.

Una dintre condiţiile de participare la selecţia pentru funcţiile de conducere de la nivelul parchetelor specializate este vechimea minimă de 15 ani în profesia de magistrat.

Mandatele actualilor şefi ai al Parchetului General şi DNA, Alex Florenţa şi Marius Voineag, expiră pe 30 ianuarie. Cei doi pot candida din nou pentru alţi trei ani în fruntea celor două instituţii.

