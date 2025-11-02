Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este, conform Mundo Deportivo, cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Publicația a analizat jucătorii din top 5 campionate din Europa, pe subiectul vitezei.

Un studiu realizat de TransferRoom în colaborare cu Gradient Sport îl plasează pe Rațiu în fața unor jucători precum Vinicius Junior, Erling Haaland Kylian Mbappe sau Pedro Neto.

De fapt, ”băiatul cu părul albastru” este primul în acest clasament select, urmat de italianul Raoul Bellanova de la Atalanta și de portughezul Pedro Neto de la Chelsea.

”După o vară dificilă, în care Rayo Vallecano a respins multiple oferte de transfer, Andrei Rațiu își regăsește forma.

Fundașul român, pentru care Wolves ar fi oferit 18 milioane de euro, și-a regăsit cea mai bună formă în ultimele săptămâni.

Cel care i-a adus un loc în echipa anului 2024-25 din LaLiga EA Sports. Meritele sale? Cinci participări la goluri (două goluri și trei pase decisive) în 35 de meciuri (31 complete) și un rol cheie în prima calificare europeană a lui Rayo din 2001 încoace.

Și, bineînțeles, o viteză fulgerătoare. Dacă sezonul trecut s-a remarcat deja în acest sens, fiind recunoscut drept cel mai rapid jucător din februarie (35,7 kilometri pe oră) din fotbalul nostru, în acest sezon s-a autodepășit, luând avânt și la nivel european.

Un studiu realizat de „ Gradient Sports ” îl clasează pe Ratiu, în vârstă de 27 de ani , drept cel mai rapid fotbalist din Europa, atingând o viteză maximă de 34,7 km/h.

El îi depășește pe sprinteri precum Erling Haaland , pe locul cinci (34,5 km/h), și Vinicius, pe locul șapte (34,4 km/h)” scrie ziarul spaniol.

