Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ. Calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Angajări la stat în Alba: în următoarea perioadă sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

secretar șef

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune etc; vechime în muncă minimum 2 ani

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă; 26 noiembrie – interviu; 27 noiembrie – proba practică

Detalii la telefon 0258835093

Inspectoratul Școlar Județean Alba

auditor IA

Condiții: studii superioare cu diplomă licență/echivalentă; vechime în specialitatea studiilor cel puțin 10 ani

Termen pentru înscrieri: 25 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – interviu

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

expert comunicare și PR (perioadă determinată) – Unitatea de management proiect MOUNTADAPT

Condiții: studii universitare, Științe Sociale/ Științe Administrative/ Științe Economice; engleză avansat; cel puțin 1 an experiență în proiecte Horizon Europe

Termen pentru înscrieri: 18 noiembrie 2025

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă

Detalii la telefon 0258 810325.

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

medic specialist UPU (2 posturi)

Condiții: diplomă licență medicină; certificat medic specialist medicină de urgență; stagiu rezidențiat terminat

medic rezident an V – UPU

Condiții: diplomă licență medicină; adeverință confirmare medic rezident ultimul an confirmat specialitate medicină de urgență

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 10 decembrie – proba practică

medic specialist ATI – UPU

Condiții: diplomă licență medicină; certificat medic specialist ATI; stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – proba practică

medic specialist medicină internă

Condiții: diplomă licență medicină; certificat medic specialist medicină internă; stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba scrisă; 15 decembrie – proba practică

medic specialist pediatrie

Condiții: diplomă licență medicină, certificat medic specialist pediatrie, stagiu rezidențiat terminat

Termen pentru înscrieri: 19 noiembrie

Concurs: 4 decembrie – proba scrisă; 9 decembrie – proba practică

medic specialist biochimie medicală – Laborator analize medicale- Compartiment imunoserologie, contagioase și planificare familial

Condiții: diplomă licență specialitate; examen grad specialist biochimie medicală; 4 ani vechime sector sanitar

Termen pentru înscrieri: 21 noiembrie

Concurs: 9 decembrie –proba scrisă; 12 decembrie –proba practică

medic rezident an V hematologie

Condiții: diplomă licență medicină; adeverință confirmare medic rezident ultimul an, specialitatea hematologie

Termen pentru înscrieri: 20 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – proba practică

medic rezident an V anatomie patologică

Condiții: diplomă licență medicină; adeverință confirmare medic rezident ultimul an, specialitatea anatomie patologică

Termen pentru înscrieri: 21 noiembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă; 10 decembrie – proba practică

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

fiziokinetoterapeut debutant (2 posturi: 1 la Secția recuperare, medicină fizică și balneologie; 1 la Compartiment recuperare neurologică)

Condiții: diplomă de licență în specialitate; autorizație de liberă practică; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 2 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – proba practică; 12 decembrie – interviu

inspector de specialitate gradul IA – Serviciul finalciar contabilitate

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; cunostinte operare PC – nivel avansat; vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni.

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba practică; 8 decembrie – interviu

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

asistent medical principal, specializare laborator – Laborator analize medicale (2 posturi)

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea laborator/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; certificat de absolvire program de specializare pentru reconversie profesională în specializarea laborator; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal – specializare laborator; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

asistent medical debutant generalist – Secția medicină internă

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; fără vechime; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

maseur principal – Secția neurologie

Condiții: diplomă liceu sanitar/școală sanitară în profil; examen obținere grad principal; 5 ani vechime în specialistate

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba practică; 8 decembrie – interviu

asistent medical principal generalist – Compartiment sterilizare

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba practică; 2 decembrie – interviu

asistent medical generalist – Secția gastroenterologie

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

asistent medical debutant generalist – Serviciul Județean de Medicină Legală Alba

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; fără vechime; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

asistent medical debutant generalist – Bloc operator chirurgie generală

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; fără vechime; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

asistent medical principal generalist – Compartiment Spitalizare de zi

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală / diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă / diploma de studii postliceale prin echivalare; 5 ani vechime ca asistent medical; examen pentru obţinerea gradului principal; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

asistent medical generalist – Compartiment Spitalizare de zi

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare; 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru și adeverință OAMGMAMR

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 28 noiembrie – proba scrisă; 5 decembrie – proba practică; 5 decembrie (interviu pentru asistent medical debutant SJML)/ 11 decembrie pentru restul

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

infirmieră (2 posturi – 1 la Secția oncologie medicală, 1 la Secția Chirurgie generală)

Condiții: cel puțin școală generală, curs infirmiere, 6 luni vechime în activitate

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 27 noiembrie – proba scrisă; 4 decembrie – interviu

infirmieră (2 posturi – 1 la secția Oncologie medicală, 1 la Secția Chirurgie)

Condiții: cel puțin școală generală, curs infirmiere, 6 luni vechime în activitate

brancardier

Condiții: cel puțin școală generală; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 3 decembrie – proba scrisă; 9 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

muncitor calificat – electrician (2 posturi)

Condiții post electrician – muncitor calificat I: absolvent liceu diplomă bacalaureat, certificate calificare electrician/electromecanic, 9 ani vechime

Condiții post electrician – muncitor calificat IV: absolvent liceu diplomă bacalaureat, certificate calificare electrician/ electromecanic; fără vechime

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 25 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba practică; 8 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258/820825, interior 146.

Angajări la stat. Alba Iulia

Casa Corpului Didactic Alba

administrator patrimoniu

Condiții: studii similare pentru funcția de economic, inginer/subinginer; cel puțin 5 ani experiență în gestiune/contabilitate; vechime cel puțin 10 ani

Termen pentru înscrieri: 2 decembrie

Concurs: 5 decembrie – proba scrisă

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia

lenjereasă

Condiții: studii generale, vechime în muncă 2 ani; certificat curs croitorie

Termen pentru înscrieri: 27 noiembrie

Concurs: 10 decembrie – proba practică; 16 decembrie – interviu

Detalii pe email gpp12.alba@isjalba.ro

Angajări la stat. Aiud

Primăria Municipiului Aiud

expert, I, superior – Direcția Arhitect șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Termen pentru înscrieri: 11 noiembrie

Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258 861310

asistent social debutant

Condiții: studii universitare cu licență în domeniul asistență socială; aviz exercitare profesie asistent social; nu se solicită vechime

Termen pentru înscrieri: 24 noiembrie

Concurs: 2 decembrie – proba scrisă; 8 decembrie – interviu

Detalii la telefon0258 861310 interior 1013

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

registrator medical

Condiții: studii medii, diplomă bacalaureat; vechime 6 luni; curs statistică medicală

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; 28 noiembrie – interviu

Detalii la telefon 0258861302, int. 120

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

medic medicină laborator

Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat medicină laborator, certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs 26 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba clinică/practică

medic specialist obstetrică ginecologie

Condiții: licență medicină, certificat medic specialist obstetrică ginecologie, certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; 28 noiembrie – proba clinică/practică

medic medicină laborator

Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat specialitatea medicină laborator; certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs: 26 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie –proba practică

Detalii la telefon 0258710941, interior 197

Angajări la stat. Cugir

Spitalul orășenesc Cugir

statistician medical

Condiții: studii medii cu diplomă bacalaureat, vechime 6 luni

Termen pentru înscrieri: 19 noiembrie

Concurs: 27 noiembrie – proba scrisă; 4 decembrie – interviu

Detalii pe email: spitalcugir@yahoo.com

Angajări la stat. Câmpeni

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni

pedagog școlar

Condiții: studii liceale / diplomă bacalaureat

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 24 noiembrie –proba scrisă; 26 noiembrie – interviu

Detalii email lts.cimpeni@isjalba.ro

Angajări la stat. Alte localități

Primăria comunei Unirea

asistent medical comunitar

Condiții: studii liceu sanitar, diplomă bacalaureat, vechime cel puțin 1 an

Termen pentru înscrieri: 19 noiembrie

Concurs: 27 noiembrie – proba scrisă; 4 decembrie – interviu

Detalii la telefon 0258876101

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

