Connect with us

Eveniment

Ziua Munților Apuseni va fi sărbătorită anual pe data de 21 septembrie. De ce a fost aleasă această dată și ce importanță are

Publicat

acum 7 minute

Anual pe data de 21 septembrie se va sărbători Ziua Munților Apuseni. Marți, 23 decembrie 2025, în Camera Deputaților care a și fost for decizional s-a votat proiectul de lege privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni. Au fost 269 de voturi ”pentru” dar și 27 de abțineri.

Data de 21 septembrie nu a fost aleasă întâmplător, ci este data la care Avram Iancu, un simbol al Munților Apuseni și al luptei pentru identitatea românească, a ajuns la Blaj, pe Câmpia Libertății, la Adunarea Națională, în fruntea a 6.000 de oameni din Apuseni. La această adunare s-a decis Memoriul poporului român din Transilvania către Curtea de la Viena, în care se cerea egalitate de tratament între români și celelalte popoare din Imperiul Austro-Ungar, se decreta refuzul ca Transilvania să fie unită cu Ungaria și se înființa o armată proprie, formată din aproximativ 300.000 de oameni care să lupte pentru interesul național al românilor.

Ce se poate organiza anual pe 21 septembrie, Ziua Munților Apuseni

Potrivit inițiatorilor, această zi poate fi marcată de autoritățile publice, autoritățile administrației publice centrale și locale, de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, precum și de organizațiile aparținând minorităților naționale, prin organizarea unor acțiuni și evenimente cu caracter cultural, educativ și artistic, precum și de punere în valoare a potențialului local.

De asemenea, pot fi organizate excursii tematice și activități de promovare a producătorilor locali din zona Munților Apuseni, în cadrul piețelor volante și al târgurilor dedicate acestora.

 

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 7 minute

Ziua Munților Apuseni va fi sărbătorită anual pe data de 21 septembrie. De ce a fost aleasă această dată și ce importanță are
mancare, revelion, craciun, mancare de revelion, masa
Evenimentacum 38 de minute

Idei pentru o masă de Crăciun fără stres pentru gazdă: Ce avantaje are bufetul și cum îl poți organiza eficient
Evenimentacum O oră

VIDEO: Moș Crăciun ”racolat” de polițiștii din Alba. Ce misiune specială a avut alături de oamenii legii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 8 ore

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026
Administrațieacum o zi

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 8 ore

Facilități fiscale pentru angajații încadrați în muncă cu salariul minim pe economie, în anul 2026. Condiții propuse de Guvern
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 6 ore

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 4 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

mancare, revelion, craciun, mancare de revelion, masa
Evenimentacum 38 de minute

Idei pentru o masă de Crăciun fără stres pentru gazdă: Ce avantaje are bufetul și cum îl poți organiza eficient
Evenimentacum 7 ore

Versuri colinde de Crăciun. Textele celor mai îndrăgite cântece pentru sărbătorile de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 ore

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Evenimentacum 7 ore

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 23 de ore

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie