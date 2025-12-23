Ziua Munților Apuseni va fi sărbătorită anual pe data de 21 septembrie. De ce a fost aleasă această dată și ce importanță are

Anual pe data de 21 septembrie se va sărbători Ziua Munților Apuseni. Marți, 23 decembrie 2025, în Camera Deputaților care a și fost for decizional s-a votat proiectul de lege privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni. Au fost 269 de voturi ”pentru” dar și 27 de abțineri.

Data de 21 septembrie nu a fost aleasă întâmplător, ci este data la care Avram Iancu, un simbol al Munților Apuseni și al luptei pentru identitatea românească, a ajuns la Blaj, pe Câmpia Libertății, la Adunarea Națională, în fruntea a 6.000 de oameni din Apuseni. La această adunare s-a decis Memoriul poporului român din Transilvania către Curtea de la Viena, în care se cerea egalitate de tratament între români și celelalte popoare din Imperiul Austro-Ungar, se decreta refuzul ca Transilvania să fie unită cu Ungaria și se înființa o armată proprie, formată din aproximativ 300.000 de oameni care să lupte pentru interesul național al românilor.

Ce se poate organiza anual pe 21 septembrie, Ziua Munților Apuseni

Potrivit inițiatorilor, această zi poate fi marcată de autoritățile publice, autoritățile administrației publice centrale și locale, de instituțiile publice de cultură din țară și din străinătate, precum și de organizațiile aparținând minorităților naționale, prin organizarea unor acțiuni și evenimente cu caracter cultural, educativ și artistic, precum și de punere în valoare a potențialului local.

De asemenea, pot fi organizate excursii tematice și activități de promovare a producătorilor locali din zona Munților Apuseni, în cadrul piețelor volante și al târgurilor dedicate acestora.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News