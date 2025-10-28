Administrație
Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Angajări la stat în Alba: sunt organizate concursuri, în perioada octombrie-noiembrie, pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba
- contabil șef
Condiții: studii superioare, licență/echivalentă Științe sociale/Științe economice; vechime în specialitate economică pe studii superioare cel puțin șapte ani
Termen pentru înscrieri: 7 noiembrie
Concurs: 17 noiembrie – proba scrisă; 21 noiembrie – interviu
Detalii la telefon 0258 811 443
Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia
- secretar șef
Condiții: studii superioare/universitare de licență, avantaj specializare în administrație publică, absolvire cursuri de management școlar, management resurse umane, management al calității, contabilitate; vechime 10 ani în învățământ
Termen pentru înscrieri: 10 noiembrie
Concurs: 18 noiembrie – proba scrisă; 20 noiembrie – proba practică, 24 noiembrie – interviu
Detalii la ad.alba@isjalba.ro
Angajări la stat. Sebeș
Spitalul Municipal Sebeș
- medic specialist gastroenterologie (post vacant temporar)
Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist gastroenterologie
Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie
Concurs: 12 noiembrie – proba scrisă; 14 noiembrie – proba clinică/practică
Detalii la telefon 0258731712
Liceul Tehnologic Sebeș
- administrator patrimoniu
Condiții: studii superioare (economice/inginerie), permis categoria B, vechime 3 ani în specialitatea studiilor
Termen pentru înscrieri: 6 noiembire
Concurs: 14 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – interviu
- șofer
Condiții: minimum 10 clase, vechime 3 ani, permis categoria B, aviz psihologic valabil
Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie
Concurs: 14 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – interviu
Detalii la lt.sebes@isjalba.ro.
Angajări la stat. Aiud
Primăria Municipiului Aiud
- expert, I, superior – Direcția Arhitect șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic
Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.
Termen pentru înscrieri: 11 noiembrie
Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258 861310
Angajări la stat. Blaj
Spitalul Municipal Blaj
- medic medicină laborator
Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat medicină laborator, certificat membru Colegiul Medicilor
Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie
Concurs 26 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba clinică/practică
- medic specialist obstetrică ginecologie
Condiții: licență medicină, certificat medic specialist obstetrică ginecologie, certificat membru Colegiul Medicilor
Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie
Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; 28 noiembrie – proba clinică/practică
- medic radiologie și imagistică medicală
Condiții: studii superioare – diplomă licență, certificat medic confirmat raiologie și imagistică medicală
Termen pentru înscrieri: 31 octombrie
Concurs: 10 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – proba clinică/practică
Detalii la telefon 0258710941
Angajări la stat. Cugir
Fabrica de Arme Cugir SA
- director economic
Condiții: stuii universitare absolvite cu diplomă licență, domeniul economic; experiență profesională de minim 10 ani din care 5 ani în entități cu minimum 20 de angajați; experiență cel puțin 5 ani în post de director economic/financiar, contabil șef, șef serviciu financiar-contabil sau similar, în activitate conducere autorități publice sau firme
Termen pentru înscrieri: 3 noiembrie
Concurs: candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia vor fi anunţate personal fiecărui candidat.
Detalii la telefon 0799.358.582
Angajări la stat. Abrud
Spitalul orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” Abrud
- infirmier debutant (4 posturi)
Condiții: studii medii, curs infirmieră organizat de OAMGMAMR/ furnizori autorizați Ministerul Muncii/Sănătății
Termen pentru înscrieri: 7 noiembrie
Concurs: 17 noiembrie – proba scrisă; 20 noiembrie – interviu
Detalii la telefon: 0258/780614, int. 34
Angajări la stat. Alte localități
Primăria comunei Mihalț
- asistent social specialist – Compartiment Asistență socială
Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență Asistență Socială; vechime necesară în specialitatea studiilor: minim 3 ani; aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, treapta de competență ”specialist”
- referent specialitate grad I – Compartiment Asistență socială
Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime necesară în specialitatea studiilor: minim 3 ani
Termen pentru înscrieri: 31 octombrie
Concurs: 10 noiembrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon 0258/718101
Școala Gimnazială Drașov
- îngrijitor
Condiții: studii medii
Termen pentru înscrieri: 28 octombrie
Concurs: 30 octombrie – proba scrisă; 3 noiembrie – proba practică
Detalii la telefon 0258764020
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.