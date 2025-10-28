Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar

Angajări la stat în Alba: sunt organizate concursuri, în perioada octombrie-noiembrie, pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba

contabil șef

Condiții: studii superioare, licență/echivalentă Științe sociale/Științe economice; vechime în specialitate economică pe studii superioare cel puțin șapte ani

Termen pentru înscrieri: 7 noiembrie

Concurs: 17 noiembrie – proba scrisă; 21 noiembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 811 443

Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia

secretar șef

Condiții: studii superioare/universitare de licență, avantaj specializare în administrație publică, absolvire cursuri de management școlar, management resurse umane, management al calității, contabilitate; vechime 10 ani în învățământ

Termen pentru înscrieri: 10 noiembrie

Concurs: 18 noiembrie – proba scrisă; 20 noiembrie – proba practică, 24 noiembrie – interviu

Detalii la ad.alba@isjalba.ro

Angajări la stat. Sebeș

Spitalul Municipal Sebeș

medic specialist gastroenterologie (post vacant temporar)

Condiții: studii superioare certificate prin diplomă licență medicină; certificat medic specialist gastroenterologie

Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie

Concurs: 12 noiembrie – proba scrisă; 14 noiembrie – proba clinică/practică

Detalii la telefon 0258731712

Liceul Tehnologic Sebeș

administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare (economice/inginerie), permis categoria B, vechime 3 ani în specialitatea studiilor

Termen pentru înscrieri: 6 noiembire

Concurs: 14 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – interviu

șofer

Condiții: minimum 10 clase, vechime 3 ani, permis categoria B, aviz psihologic valabil

Termen pentru înscrieri: 6 noiembrie

Concurs: 14 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – interviu

Detalii la lt.sebes@isjalba.ro.

Angajări la stat. Aiud

Primăria Municipiului Aiud

expert, I, superior – Direcția Arhitect șef, Compartiment Monitorizare servicii publice, Energetic

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Termen pentru înscrieri: 11 noiembrie

Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258 861310

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

medic medicină laborator

Condiții: diplomă licență, certificat medic confirmat medicină laborator, certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 17 noiembrie

Concurs 26 noiembrie – proba scrisă; 2 decembrie – proba clinică/practică

medic specialist obstetrică ginecologie

Condiții: licență medicină, certificat medic specialist obstetrică ginecologie, certificat membru Colegiul Medicilor

Termen pentru înscrieri: 14 noiembrie

Concurs: 24 noiembrie – proba scrisă; 28 noiembrie – proba clinică/practică

medic radiologie și imagistică medicală

Condiții: studii superioare – diplomă licență, certificat medic confirmat raiologie și imagistică medicală

Termen pentru înscrieri: 31 octombrie

Concurs: 10 noiembrie – proba scrisă; 18 noiembrie – proba clinică/practică

Detalii la telefon 0258710941

Angajări la stat. Cugir

Fabrica de Arme Cugir SA

director economic

Condiții: stuii universitare absolvite cu diplomă licență, domeniul economic; experiență profesională de minim 10 ani din care 5 ani în entități cu minimum 20 de angajați; experiență cel puțin 5 ani în post de director economic/financiar, contabil șef, șef serviciu financiar-contabil sau similar, în activitate conducere autorități publice sau firme

Termen pentru înscrieri: 3 noiembrie

Concurs: candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia vor fi anunţate personal fiecărui candidat.

Detalii la telefon 0799.358.582

Angajări la stat. Abrud

Spitalul orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” Abrud

infirmier debutant (4 posturi)

Condiții: studii medii, curs infirmieră organizat de OAMGMAMR/ furnizori autorizați Ministerul Muncii/Sănătății

Termen pentru înscrieri: 7 noiembrie

Concurs: 17 noiembrie – proba scrisă; 20 noiembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258/780614, int. 34

Angajări la stat. Alte localități

Primăria comunei Mihalț

asistent social specialist – Compartiment Asistență socială

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență Asistență Socială; vechime necesară în specialitatea studiilor: minim 3 ani; aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, treapta de competență ”specialist”

referent specialitate grad I – Compartiment Asistență socială

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime necesară în specialitatea studiilor: minim 3 ani

Termen pentru înscrieri: 31 octombrie

Concurs: 10 noiembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon 0258/718101

Școala Gimnazială Drașov

îngrijitor

Condiții: studii medii

Termen pentru înscrieri: 28 octombrie

Concurs: 30 octombrie – proba scrisă; 3 noiembrie – proba practică

Detalii la telefon 0258764020

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

