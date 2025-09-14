Connect with us

Administrație

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții

zile libere 2025

Publicat

acum 2 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În perioada septembrie-octombrie 2025, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia

  • bucătar

Condiții: studii : generale sau medii; vechime în muncă: cel puțin 10 ani; calificare/curs pentru postul de bucătar; curs de igienă efectuat, valabil

Termen pentru înscrieri: 23 septembrie 2025

Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258819869

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  • medic specialist – medicină de urgență (2 posturi) UPU

Condiții: diplomă de licență în medicină; certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență; vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

  • medic rezident an V – medicină de urgență (2 posturi) UPU

Condiții: diplomă de licență în medicină; promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare; adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Termen pentru înscrieri: 16 septembrie 2025

Concurs: 6 octombrie – proba scrisă; 9 octombrie – proba clinică/practică

Detalii la telefon: 0258/820825, interior 146

Casa Județeană de Pensii Alba

  • consilier, gradul II – Compartimentul Financiar –Contabilitate – Direcția Economică evidență contribuabili

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice; vechime în specialitatea studiilor: 1 an

Termen pentru înscrieri: 15 septembrie 2025

Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; interviul, ulterior

Detalii la telefon: 0258 811531

Angajări la stat. Alba Iulia

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

  • auditor

Condiții: studii superioare / diplomă în domeniul ştiinţe economice , știinte juridice sau științe administrative (diplomă de licență+master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau echivalentă celor două cicluri, anterior sistemului Bologna); curs absolvit de Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306 de minimum 40 de ore de instruire; aviz favorabil al Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetarii; vechime minimum 6 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 15 septembrie 2025

Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; 26 septembrie – interviu

Detalii la telefon 0258 806276

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia

  • secretar șef (perioadă determinată)

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune și altele; vechime în muncă minimum 2 ani

Termen pentru înscrieri: 18 septembrie 2025

Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; 25 septembrie – proba practică; 29 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258835093

Angajări la stat. Alba Iulia

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia

  • secretar

Condiții: studii universitare de licență; vechime în muncă în profilul studiilor: minimum 6 ani și 6 luni

Termen pentru înscrieri: 25 septembrie 2025

Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 1 octombrie – proba practică; 3 octombrie – interviu

Detalii la telefon: 0258 819 383

Angajări la stat. Sebeș

UM 02435 Sebeș

  • analist programator – Compartimentul comunicații și informatică

Condiții: Studii universitare de licență, de lungă durată, într-unul din domeniile informatică sau ingineria sistemelor și calculatoare, atestate cu diplomă de licență; vechime în muncă și specialitate: minimum 6 ani si 6 luni

Termen pentru înscrieri: 17 septembrie 2025

Concurs: 24 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258.731.905, int. 136

Angajări la stat. Alte localități

Școala Gimnazială Drașov

  • îngrijitor

Condiții: studii medii

Termen pentru înscrieri: 19 septembrie 2025

Concurs: 24 septembrie – proba scrisă; 26 septembrie – proba practică; 29 septembrie – interviu

Detalii la telefon: 0258764020

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • are capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

BNR lansează o nouă monedă în circuitul numismatic, cu valoarea de 10 lei. Cum va arăta și care este prețul de vânzare
Evenimentacum 49 de minute

Cod galben de vânt puternic în sudul județului Alba. Harta cu toate zonele vizate din România. Rafale de până la 100 km/h la munte
Educațieacum O oră

Ce spune ministrul Educației în contextul protestelor din învățământ: în peste 98% din școli funcționează sistemul educațional
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 2 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Administrațieacum 15 ore

FOTO: Modernizarea zonei Centru din Alba Iulia. Când ar putea fi amenajată parcarea din Piața Consiliul Europei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 18 ore

A scăzut numărul de locuințe date în folosință. Unde au fost construite cele mai multe clădiri rezidențiale
alimente pret plafonat
Economieacum 20 de ore

Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază. Guvernul nu prelungește măsura, din octombrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 3 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum 3 zile

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 zile

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 5 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 10 minute

BNR lansează o nouă monedă în circuitul numismatic, cu valoarea de 10 lei. Cum va arăta și care este prețul de vânzare
Evenimentacum 4 ore

14 septembrie, Ziua inginerului român. Care este cea mai veche școală de ingineri din România
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 7 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Cum va continua construirea noului spital de cardiologie intervențională la Alba Iulia. Anunțul președintelui CJ Alba
Evenimentacum 4 zile

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Ce spune ministrul Educației în contextul protestelor din învățământ: în peste 98% din școli funcționează sistemul educațional
Educațieacum 2 zile

Cine sunt olimpicii de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, premiați de Primărie. Excelență în educație
Mai mult din Educatie