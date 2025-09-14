Administrație
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. În perioada septembrie-octombrie 2025, sunt organizate concursuri pentru ocuparea posturilor disponibile în instituții publice.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.
Lista posturilor vacante
Angajări la stat. Alba Iulia
Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia
- bucătar
Condiții: studii : generale sau medii; vechime în muncă: cel puțin 10 ani; calificare/curs pentru postul de bucătar; curs de igienă efectuat, valabil
Termen pentru înscrieri: 23 septembrie 2025
Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258819869
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
- medic specialist – medicină de urgență (2 posturi) UPU
Condiții: diplomă de licență în medicină; certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență; vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.
- medic rezident an V – medicină de urgență (2 posturi) UPU
Condiții: diplomă de licență în medicină; promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare; adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență
Termen pentru înscrieri: 16 septembrie 2025
Concurs: 6 octombrie – proba scrisă; 9 octombrie – proba clinică/practică
Detalii la telefon: 0258/820825, interior 146
Casa Județeană de Pensii Alba
- consilier, gradul II – Compartimentul Financiar –Contabilitate – Direcția Economică evidență contribuabili
Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice; vechime în specialitatea studiilor: 1 an
Termen pentru înscrieri: 15 septembrie 2025
Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; interviul, ulterior
Detalii la telefon: 0258 811531
Angajări la stat. Alba Iulia
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- auditor
Condiții: studii superioare / diplomă în domeniul ştiinţe economice , știinte juridice sau științe administrative (diplomă de licență+master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau echivalentă celor două cicluri, anterior sistemului Bologna); curs absolvit de Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306 de minimum 40 de ore de instruire; aviz favorabil al Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetarii; vechime minimum 6 ani și 6 luni
Termen pentru înscrieri: 15 septembrie 2025
Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; 26 septembrie – interviu
Detalii la telefon 0258 806276
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba Iulia
- secretar șef (perioadă determinată)
Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune și altele; vechime în muncă minimum 2 ani
Termen pentru înscrieri: 18 septembrie 2025
Concurs: 23 septembrie – proba scrisă; 25 septembrie – proba practică; 29 septembrie – interviu
Detalii la telefon: 0258835093
Angajări la stat. Alba Iulia
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia
- secretar
Condiții: studii universitare de licență; vechime în muncă în profilul studiilor: minimum 6 ani și 6 luni
Termen pentru înscrieri: 25 septembrie 2025
Concurs: 29 septembrie – proba scrisă; 1 octombrie – proba practică; 3 octombrie – interviu
Detalii la telefon: 0258 819 383
Angajări la stat. Sebeș
UM 02435 Sebeș
- analist programator – Compartimentul comunicații și informatică
Condiții: Studii universitare de licență, de lungă durată, într-unul din domeniile informatică sau ingineria sistemelor și calculatoare, atestate cu diplomă de licență; vechime în muncă și specialitate: minimum 6 ani si 6 luni
Termen pentru înscrieri: 17 septembrie 2025
Concurs: 24 septembrie – proba scrisă; 30 septembrie – interviu
Detalii la telefon: 0258.731.905, int. 136
Angajări la stat. Alte localități
Școala Gimnazială Drașov
- îngrijitor
Condiții: studii medii
Termen pentru înscrieri: 19 septembrie 2025
Concurs: 24 septembrie – proba scrisă; 26 septembrie – proba practică; 29 septembrie – interviu
Detalii la telefon: 0258764020
Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
- cunoaște limba română, scris și vorbit
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
- are capacitate deplină de exercițiu
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
