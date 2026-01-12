Zeci de șoferi testați pentru alcool și droguri în Alba, în weekend. Câți au rămas fără permis

Polițiștii din Alba au organizat în weekend, pe DN 1 - Alba Iulia - Sebeș - DN 7 - Vințu de Jos, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Oamenii legii au reținut două permise de conducere.

Potrivit IPJ Alba, în perioada 10 – 11 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au organizat o acțiune, pe DN 1 și pe DN 7, în vederea combaterii conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive.

Principalele obiective ale acestei acțiuni au fost prevenirea accidentelor rutiere și a celor cu consecințe deosebit de grave și creșterea gradului de conștientizare a tuturor categoriilor de participanți la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă normele rutiere.

Au fost constatate 12 abateri de natură contravențională, dintre care două pentru conducere sub influența alcoolului, fiind reținute două permise de conducere.

De asemenea, au fost efectuate 46 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Consumul de alcool afectează abilitățile cognitive și motorii, șoferii aflați sub influența alcoolului având probleme de concentrare și coordonare. Cu alte cuvinte, nicio cantitate de alcool, la volan, nu este sigură, întrucât afectează percepția, timpul de reacție și coordonarea, iar viața participanților la trafic este pusă în pericol, 27% dintre accidentele rutiere fiind atribuite consumului de alcool.

Polițiștii rutieri atrag atenția asupra faptului că, în România, Codul Rutier are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, iar încălcarea prevederilor legale presupune sancțiuni severe.

