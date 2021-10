Angajatorul care întârzie plata salariului angajaților ia amendă de până la 10.000 de lei. OUG intră în vigoare la 20 octombrie

Miercuri, 20 octombrie, de la ora 06.00, furnizarea apei potabile în mai multe localități va fi întreruptă, pentru aproape o zi.

Motivul este o avarie la conducta magistrală de alimentare cu apa potabila DN 1200 ( Fir II), produsă în zona Fabricii de Lapte (Oiejdea).

Localitățile afectate sunt: Sântimbru sat (presiune scazuta), com Cricau, com Ighiu, Mesentea, Benic, Galda de Jos ( presiune scazuta), com Miraslau, com.Radesti, Garbova, com. Mihalț, com Bucerdea Granoasa, com. Craciunelu de Jos, com Sincel, com. Sona, com Valea Lunga, com. Unirea, Noslac, orașul Ocna Mureș.

Din cauza lucrarilor deosebit de complexe întreruperea ar fi de 20 de ore, fapt care ar putea afecta si rezervele de apa existente in rezervoarele altor localitati.

La reluarea furnizarii pot aparea local depaășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiți să procedăm la purjarea apei (spălari locale), până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clientii, să folosească apa numai în scop menajer, precizează reprezentații companiei de apă.

Astfel, eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției, a mai precizat compania.