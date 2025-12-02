VIDEO: Alexandru-Gabriel Helju din Sebeș a primit un cuțit de aur la emisiunea Chefi la Cuțite de pe Antena 1. Ce preparat a gătit

Alexandru-Gabriel Helju este din Sebeș și a reușit o performanță culinară: Acesta a primit un cuțit de aur, în cadrul emisiunii TV, ”Chef la Cuțite” de pe Antena 1.

Gabriel s-a întors doar de două luni din străinătate pentru a fi mai aproape de familie. În emisiunea de pe 1 Decembrie 2025, Alexandru l-a impresionat juratul chef Alexandru Sautner.

Alexandru a locuit până de curând în Germania, unde a lucrat în diferite resturante. A plecat când avea 23 de ani, iar acum la 31 s-a întors în Alba.

La emisiunea de pe postul TV Antena 1, Alexandru a gătit o rețetă cu langustină ce i-a fascinat pe jurați.

Bucătarul din Sebeș nu s-a așteptat nici măcar o secundă că urmează să i se ofere cuțitul de aur, deoarece chefii jurați l-au ținut în suspans. Aceștia i-au spus că din momentul în care i-au văzut preparatul au știut că vor avea în față un bucătar.

Drept urmare i-au spus că l-au jurizat la nivel ”microscopic”. După ce i-a fost dezvăluit că a primit cuțitele, Alexandru a început să plângă, însă momentul nu era încă gata.

Alexandru Sautner i-a oferit cuțitul de aur, moment în care bucătarul din Sebeș a fost copleșit de emoții.

sursă foto: Facebook, Alexandru Helju

