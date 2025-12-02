Atelierele de Crăciun pentru cei mici revin la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la scrisori către Moșul și până la coronițe

În perioada 5 decembrie- 11 ianuarie, la Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia are loc cea de-a treia ediție a evenimentului „Crăciunul la Palat”, manifestare dedicată celor mici și mari, de la care nu lipsesc, nici în acest an, atelierele creative, concertele, Târgul de Crăciun și nici chiar însuși Moș Crăciun.

Copiii de toate vârstele sunt așteptați să intre în atmosfera sărbătorilor, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00, când am pregătit pentru ei nu mai puțin de 5 ateliere creativ-educative, care mai de care mai interesante, parfumate, ori chiar delicioase.

Într-un comunicat de presă, reprezentanții instituției au transmis ce atliere vor avea loc, la Palatul Principilor.

Ce ateliere vor fi organizate

„Luminițele înmiresmate ale iernii” – atelier de manufacturat lumânări cu miros de sărbătoare și forme drăgălașe. În timpul activității, cei mici vor afla despre această modalitate de a ilumina interioarele în timpurile în care nu exista curent electric, dar și detalii din spatele meșteșugului realizării lumânărilor.

„Coronițe princiare de sărbătoare” – Semnificația coronițelor de Crăciun merge dincolo de aspectul lor decorativ. Ele sunt un simbol al iubirii, speranței și al unității. Copiii își vor folosi imaginația și îndemânarea decorând coronițe folosind materiale diverse și decorațiuni meșterite cu mânuțele lor. La final vor duce coronițele acasă, pentru a răspândi spiritul sărbătorii.

„Scrie-i lui Moș Crăciun!” – Scriem și decorăm cele mai frumoase scrisori pentru Moșul cel bun, iar la final le sigilăm cu ceară și le punem și stampilă princiară.

„Globuri fermecate: pictură pe globuri din sticlă” – Iată un atelier la care se pot relaxa și părinții și bunicii, bineînțeles și copiii mai mărișori, realizând o decorațiune care le va aminti mereu de atmosfera de la palat.

„Micul ciocolatier” – Copiii vor transforma ciocolata lichidă în figurine delicioase în forme de sărbătoare, cu aroma caldă de turtă dulce. Până figurinele vor prinde formă, cei mici își vor antrena răbdarea decorând o etichetă de sărbătoare pentru punguța în care vor așeza la final dulciurile.

Înscrierile la atelierele ediției din acest an ale Crăciunului la Palat se pot face telefonic, între orele 09.00-17.00, zilnic, la numărul 0358732013, sau folosind adresa de e-mail: turism@apulum.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News