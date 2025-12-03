Polițiștii din Alba s-au sesizat cu privire la arborarea unor însemne fasciste în Alba Iulia, cu prilejul Zilei Naționale.

”La data de 3 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciscte, legionare, rasiste sau xenofobe.

Din primele verificări a reieșit că, în data de 1 Decembrie 2025, în timp ce se aflau pe raza municipiului Alba Iulia, într-o zonă aglomerată, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României, persoane necunoscute ar fi utilizat, în public, steaguri cu însemne și simboluri legionare, fasciste.

Polițiștii continuă cercetările, în vederea documentării faptei”.

Vezi și FOTO: Steag cu chipul lui Zelea Codreanu, fluturat la Alba Iulia de 1 Decembrie, în tabăra SOS. Poze postate de un deputat

Alba24 a scris că, în ziua de 1 Decembrie, un tânăr a fluturat și expus în public un steag pe care era imprimat chipul liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Pozele în care se poate observa cu ușurință figura liderului fascist, pe steagul tricolor, au fost postate pe Facebook de Sorin George Oltenașu, deputat SOS de Ialomița în Parlamentul României.

Din câte se pare tânărul făcea parte dintr-un grup al formațiunii politice SOS.

Autoritățile s-au sesizat după ce informațiile au apărut în spațiul public.

Asta în condițiile în care Cetatea era împânzită la propriu de peste 1.000 de jandarmi, polițiști și alte structuri de forță.

Expunerea în public a însemnelor fasciste sau legionare este pedepsită prin lege. Iar chipul lui Zelea Codreanu se încadrează în această categorie, el fiind declarat criminal de război.

Foto: Sorin Oltenașu Facebook

