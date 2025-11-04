Connect with us

ANPC atenționează românii cu privire la Black Friday 2025: Ce trebuie să verificăm. Sfaturile specialiștilor

Publicat

acum 3 ore

ANPC atenționează românii cu privire la Black Friday. Centrul European al Consumatorilor, direcție din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a transmis o serie de recomandări pentru clienți în contextul campaniilor de Black Friday.

În România, campaniile de Black Friday se desfășoară de câțiva ani pe tot parcursul lunii noiembrie.

Black Friday 2025: Verificați dacă magazinul online este sigur și legitim

Așadar, verificați structura site-ului și termenii și condițiile generale:

  • trebuie să fie accesibile consumatorului și complete
  • trebuie să conțină denumirea comerciantului care deține site-ul sau în numele căruia acționează, adresa poștală, numărul de telefon și
  • adresa de poștă electronică la care acesta poate fi efectiv contactat, politica de retur și condițiile de vânzare (livrare, plată, returnare produs și rambursare)

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Bugetul mediu și preferințele pentru cumpărături

ANPC atenționează:

  • verificați adresa cu ajutorul serviciilor de cartografiere online
  • sunați la numărul de telefon afișat pentru a verifica dacă funcționează și răspunde cineva
  • consultați recenziile privitoare la produs sau comerciant, pentru a vedea dacă alți utilizatori au avut probleme cu magazinul sau, dimpotrivă, au lăsat recenzii pozitive

Verificați prețul produsului

În perioadele de reducere, trebuie afișate atât prețul redus, cât și prețul fără reducere prețul înainte de reducere trebuie să fie cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile, conform legislației europene.

Nu vă lăsați păcăliți de mesajele comerciale care creează presiune

Sigur ați întâlnit până acum sintagme de genul „alte 20 de persoane se uită la acest articol” sau „au mai rămas doar trei articole”.

Acestea sunt doar câteva exemple folosite deseori de site-uri sau aplicații mobile, rețele de socializare sau chiar motoare de căutare, pentru a pune presiune pe decizia de achiziție a consumatorului, potrivit Mediafax.

De asemenea, altă modalitate prin care se încearcă influențarea comportamentul de cumpărare al consumatorului este afișarea unei numărători inverse.

Fiind atenți și având răbdare să realizați verificările necesare, vă veți bucura de faptul că nu v-ați lăsat păcălit de astfel de trucuri care conduc la o alegere greșită sau dezavantajoasă, spun specialiștii.

Black Friday 2025: Alegeți o metodă de plată sigură

Dacă plătiți online, asigurați-vă că aveți o conexiune la internet securizată, asigurați-vă că adresa site-ului este marcată cu „https” și simbolul lacătului închis, nu salvați detaliile bancare pe telefonul mobil, pe computer sau pe orice platformă de cumpărături, setați o sumă maximă pentru plățile unice, pentru cardul dvs. și evitați plățile prin transfer bancar (în această situație, nu există procedură de refuz la plată).

Folosiți garanția legală

Important! Pentru toate bunurile, la preț întreg sau cu preț redus și, de asemenea, pentru produsele digitale (de exemplu, ceasul sau frigiderul inteligent), precum și pentru serviciile și conținutul digital (softuri, jocuri online etc.) achiziționate de la un vânzător cu sediul în România sau în Uniunea Europeană, beneficiați de o garanție legală de conformitate de minim 2 ani.

„Dacă produsul dvs. este defect, puteți cere vânzătorului să repare sau să schimbe produsul ori, dacă aceste două soluții nu sunt posibile, să vă ramburseze sumele plătite pentru acesta.

Atenție! Atunci când cumpărați online, aveți la dispoziție o perioadă de 14 zile pentru a vă răzgândi și a returna produsul”, transmit specialiștii.

Foto: Imagine generată cu ajutorul AI – Gemini. Rol ilustrativ

Ultimele articole pe alba24
