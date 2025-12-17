Connect with us

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți

acum 50 de secunde

Christmas Blues. Oamenii sunt, de obicei, mai triști în perioada sărbătorilor. Psihologii explică de ce sărbătorile pot aduce anxietate, depresie și sentimentul obligației de a fi fericit.

Luminile sclipitoare, cadourile sub brad și masa de Crăciun. Pentru mulți, însă, sărbătorile înseamnă stres, anxietate și tristețe.

Psihologii vorbesc despre „Christmas Blues”, depresia de Crăciun, care transformă perioada festivă într-un coșmar emoțional, scrie Mediafax.

78% dintre oameni sunt mai stresați în timpul sărbătorilor

Un sondaj din 2022 arată că 78% dintre oameni se simt mai stresați în timpul sărbătorilor. Doar 42% declară că iubesc Crăciunul. Restul de 58% îl urăsc cu pasiune.

Motivele sunt multe, iar printre acestea se numără:

  • Consumismul exagerat
  • Goana după cadouri
  • Centrele comerciale aglomerate
  • Risipa de alimente
  • Costul exorbitant al decorațiunilor

Apoi vine presiunea socială, unde:

  • Oamenii sunt forțați să participe la reuniuni de familie nedorite
  • Să sune rude neplăcute
  • Să zâmbească obligatoriu
  • Să pară fericiți, chiar dacă nu sunt

Singurătatea devine și mai apăsătoare în fața luminilor festive. Dramele nerezolvate escaladează, iar conflictele familiale ies la suprafață.

Există o „poruncă sacră” a Crăciunului: trebuie să fii fericit. Nu există loc pentru supărare sau lacrimi. Bucuria este obligatorie, chiar dacă nu o simți.

Fenomenul "Christmas Blues"

Între cheltuieli, pregătiri și așteptări nerealiste, stresul explodează. Psihologii numesc fenomenul „Christmas Blues” - un amestec de anxietate, depresie și epuizare emoțională.

39% dintre oameni acuză viața privată și relațiile familiale. Alți 36% dau vina pe rudele cu care sunt obligați să împartă masa. Încă 39% se plâng de creșterea sarcinilor profesionale: bugetele și termenele limită se adaugă la suprasolicitarea festivă.

Un studiu publicat în British Medical Journal oferă răspunsuri. Creierul uman are o rețea care implică zone de procesare senzorială, motorie și emoțională asociate cu Crăciunul.

Crăciunurile trecute determină activarea zonelor creierului responsabile de plăcere. Sau, dimpotrivă, nu le activează deloc la cei care nu au dezvoltat tradiții pozitive.

Dacă ai învățat să asociezi Crăciunul cu sentimente pozitive, ești în siguranță. Dacă l-ai asociat cu sentimente negative, sărbătorile devin un coșmar recurent.

Soluția ar fi simplă: bunătate. Dacă am înlocui aparențele cu empatie reală, presiunea s-ar reduce.

Am învăța să nu ne așteptăm la cadouri, să nu ne simțim jigniți dacă cineva refuză invitația și să trăim sărbătorile ca o oportunitate, nu ca o obligație.

Dacă am avea grijă de noi pe tot parcursul anului, dacă am rezolva conflictele în mod corect, fără să așteptăm sărbătorile să readucă totul la suprafață, poate și Crăciunul ar fi mai liniștit.

Astfel, potrivit Mediafax, specialiștii recomandă:

  • încetiniți ritmul
  • respirați mai mult
  • permiteți-vă luxul de a fi triști din când în când
