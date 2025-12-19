Connect with us

Economie

Creștere cu 10% înregistrată în domeniul construcțiilor, în primele 10 luni ale anului. Majoritatea au fost lucrări de reparații

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 10% în primele 10 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară de anul trecut. Cea mai mare creștere a fost la lucrări de reparații capitale. Datele au fost prezentate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit INS, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 10,0% Creşterea a fost înregistrată la lucrările de reparaţii capitale (+50%) şi la lucrările de construcţii noi (+7,7%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 3,7%.

Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile rezidenţiale (+12,0%), clădirile nerezidenţiale (+10,8%) şi la construcţiile inginereşti (+8,9%).

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 9,7%. Lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 49,3% şi lucrările de construcţii noi cu 7,9% . Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 5,5%.

Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale şi construcţiile inginereşti (+10,6%, fiecare) şi la clădirile nerezidenţiale (+8,2%).

Evoluția în domeniul construcțiilor, în octombrie

În luna octombrie 2025 comparativ cu septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 0,2% (+0,4% reparaţii capitale și +0,3% construcţii noi). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 0,2%.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile rezidenţiale (+10,8%) şi la clădirile nerezidenţiale (+5,3%). Construcţiile inginereşti au scăzut cu 5,5%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, se înregistrează scădere cu 2% (-8,5% reparaţii capitale, -5,8% lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi -1,6 construcţii noi).

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la construcţiile inginereşti (-5,6%). Clădirile rezidenţiale şi clădirile nerezidenţiale au crescut cu 3,1%, respectiv cu 2,2%.

Octombrie, comparativ cu perioada similară din 2024

Comparativ cu octombrie 2024. volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 13,8% (+40,1% reparaţii capital, +17,1% construcţii noi). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 8,5%.

Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile nerezidenţiale (+33,3%), clădirile rezidenţiale (+16,8%) şi construcţiile inginereşti (+4,6%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 13,3%. Pe elemente de structură, creşterea este evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale (+45,2%) şi la lucrările de construcţii noi (+17,1%). Lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 7,7%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile nerezidenţiale (+33,8%), clădirile rezidenţiale (+17,5%) şi la construcţiile inginereşti (+7,5%).

