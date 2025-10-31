Connect with us

Economie

Atenție la reducerile false de Black Friday: Ce să faci atunci când comercianții umflă prețurile înainte de promoții

Publicat

acum 56 de secunde

Atenție la reducerile false de Black Friday: Pe măsură ce se apropie Black Friday, tot mai mulți consumatori sunt atrași de promisiunea reducerilor spectaculoase.

Însă, în fiecare an, apar și situații în care unii comercianți cresc artificial prețurile înainte de campaniile de reduceri, doar pentru a afișa ulterior discounturi „spectaculoase”.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează că astfel de practici sunt ilegale și pot fi sancționate. Conform Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, orice reducere de preț care nu reflectă o scădere reală față de prețul de referință este considerată publicitate înșelătoare.

Comercianții care recurg la asemenea metode riscă amenzi consistente și chiar măsuri complementare, precum oprirea temporară a campaniei.

Ce este, mai exact, prețul de referință?

Potrivit legislației, acesta reprezintă cel mai mic preț la care produsul a fost vândut în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.

Cu alte cuvinte, dacă un magazin afișează de Black Friday o reducere raportată la un preț care a fost crescut artificial în perioada anterioară, promoția este falsă și contravine legii.

Pentru a te proteja, verifică istoricul de preț al produselor — multe platforme online afișează această informație, iar aplicațiile de comparare a prețurilor pot fi de mare ajutor.

Dacă suspectezi o practică înșelătoare, poți depune o reclamație la ANPC. Sesizarea se poate face în scris sau online, prin completarea formularului de sesizare disponibil pe site-ul instituției.

Conform OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, reclamațiile trebuie depuse în nume personal și trebuie să conțină datele de identificare ale persoanei care le formulează. Sesizările anonime nu sunt luate în considerare și se clasează automat, potrivit avocatnet.ro.

Așadar, înainte de a te lăsa impresionat de un „super discount”, informează-te, compară prețurile și verifică istoricul produsului. Doar așa poți fi sigur că reducerile de Black Friday sunt reale și nu doar o iluzie de marketing.

Foto: Imagine generată cu ajutorul AI – Gemini. Rol ilustrativ

