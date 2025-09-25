Connect with us

Economie

ANRE verifică operatorii de distribuție a energiei. Sunt vizate compensațiile plătite către consumatori

Publicat

acum 2 ore

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a început controale la operatorii de distribuție. Este urmărit modul în care sunt plătite compensațiile către consumatori. Datele din 2024 au ridicat „semne de întrebare”.

Președintele ANRE, George Niculescu, a dezvăluit la Antena 3 CNN că în 2024 operatorii de distribuție au plătit compensații pentru întreruperi sau alte avarii în rețele în valoare totală de aproximativ 18 milioane de lei către consumatori.

Ceea ce a atras atenția este că din acești 18 milioane de lei, un singur operator de distribuție a plătit compensații de aproximativ 16,5 milioane de lei. Diferența de doar 1,5 milioane de lei a fost împărțită între toți ceilalți operatori, potrivit Mediafax.

„Lucrul acesta ne-a ridicat niște semne de întrebare și am început un control către operatorii de distribuție pentru a vedea exact dacă compensațiile acestea sunt plătite corect sau nu sunt plătite”, a explicat Niculescu.

Întrebat dacă a simțit pe piață o înțelegere între furnizorii de energie, Niculescu a răspuns că dacă ar fi detectat acest lucru, „cu siguranță eram în toate buletinele de știri cu acțiuni de control masive”.

El a precizat că între 1 iulie și august au fost peste 150.000-180.000 de portări de la un furnizor la altul, în căutarea unor oferte de preț mai bune.

Referitor la întârzierile în schimbarea furnizorilor, președintele ANRE a spus că nu au fost sesizați cu astfel de situații, procesul desfășurându-se „într-un număr foarte mare” în perioada iulie-august.

 


