ANSVSA: Produs retras din magazinele Carrefour, inclusiv la Alba Iulia. Conține un alergen neetichetat

ANSVSA anunță că un sortiment de lasagna a fost retras din magazinele Carrefour. Produsul Lasagna Bolognese Vegan a fost retras de la vânzare din magazinele Carrefour din toată țara, inclusiv din cel aflat în Carolina Mall din Alba Iulia, după ce s-a descoperit că etichetarea nu menționează prezența țelinei, un alergen care poate provoca reacții persoanelor sensibile.

Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în urma notificării trimise de furnizorul La Castellane Distribution SRL către Carrefour România.

Produsul vizat este Lasagna Bolognese Vegan, 400 g, marca Come a Casa, cu lotul 5413848277247 3012140 și data de expirare 17 octombrie 2025.

Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal

Reprezentanții lanțului de magazine au transmis că persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma produsul fără niciun risc, însă cei care suferă de alergii sunt rugați să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Carrefour, unde vor primi contravaloarea integrală, fără a fi necesar bonul fiscal.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, se arată în anunțul ANSVSA.

Lista magazinelor Carrefour la care produsul este restras de la raft

