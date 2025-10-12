Connect with us

Eveniment

ANSVSA: Produs retras din magazinele Carrefour, inclusiv la Alba Iulia. Conține un alergen neetichetat

Publicat

acum 31 de secunde

ANSVSA anunță că un sortiment de lasagna a fost retras din magazinele Carrefour. Produsul Lasagna Bolognese Vegan a fost retras de la vânzare din magazinele Carrefour din toată țara, inclusiv din cel aflat în Carolina Mall din Alba Iulia, după ce s-a descoperit că etichetarea nu menționează prezența țelinei, un alergen care poate provoca reacții persoanelor sensibile.

Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în urma notificării trimise de furnizorul La Castellane Distribution SRL către Carrefour România.

Produsul vizat este Lasagna Bolognese Vegan, 400 g, marca Come a Casa, cu lotul 5413848277247 3012140 și data de expirare 17 octombrie 2025.

Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal

Reprezentanții lanțului de magazine au transmis că persoanele care nu sunt alergice la țelină pot consuma produsul fără niciun risc, însă cei care suferă de alergii sunt rugați să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Carrefour, unde vor primi contravaloarea integrală, fără a fi necesar bonul fiscal.

„Se recomandă persoanelor care deţin produsul menţionat mai sus, dacă sunt alergice la ţelină, să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl aducă înapoi în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la ţelină pot consuma acest produs fără niciun risc”, se arată în anunțul ANSVSA.

Lista magazinelor Carrefour la care produsul este restras de la raft

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 32 de secunde

ANSVSA: Produs retras din magazinele Carrefour, inclusiv la Alba Iulia. Conține un alergen neetichetat
Evenimentacum O oră

Un salvamontist din Alba, specializat în salvări din peșteri, participă în acest weekend la un exercițiu regional
Evenimentacum 2 ore

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum 3 zile

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 zile

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 3 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

PSD se pregătește de alegeri interne: Când va avea loc congresul. Victor Negrescu, pe lista lui Grideanu pentru vicepreședinte
Evenimentacum 16 ore

Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida. Parlamentarii, excluși de la sancțiuni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 14 ore

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 24 de ore

VIDEO: Sute de tineri din Arhiepiscopia Alba Iulia participă în acest weekend la întâlnirea anuală a tinerilor ortodocși
horoscop de weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 3 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 32 de secunde

ANSVSA: Produs retras din magazinele Carrefour, inclusiv la Alba Iulia. Conține un alergen neetichetat
care sunt simptomele cancerului uterin
Actualitateacum 15 ore

Care sunt semnele și simptomele precoce ale cancerului uterin. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 2 zile

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie