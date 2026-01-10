VIDEO: Tânără de 18 ani, reținută pentru înșelăciune. A comandat haine de la o femeie din Alba Iulia, apoi a refuzat să plătească

Tânără de 18 ani, reținută pentru înșelăciune. La data de 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 18 ani, din județul Bistrița- Năsăud, care este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 10 decembrie 2025, tânăra ar fi comandat, prin intermediul unei rețelele de socializare, de la o femeie de 34 de ani, din Alba Iulia, un număr de 16 articole vestimentare, în valoare de 18.550 de lei.

În cursul zilei de 16 decembrie 2025, tânăra a primit articolele comandate, iar pe motiv că mărimile nu corespund, a refuzat să achite contravaloarea acestora sau să le restituie persoanei vătămate.

În cauză, la data de 9 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința tinerei de 18 ani, fiind identificate și ridicate 14 articole vestimentare, precum și o sumă de bani.

Prejudiciul cauzat persoanei vătămate, în valoare de 18.550 de lei a fost recuperat.

Cercetările sunt continuate.

