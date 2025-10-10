Anul 2025 a avut a treia cea mai călduroasă lună septembrie înregistrată vreodată. Recorduri de temperatură

Anul 2025 a avut a treia cea mai călduroasă lună septembrie înregistrată vreodată. Au fost temperaturi ridicate în apropierea polilor și în Europa de Est, potrivit datelor publicate marți de observatorul european Copernicus, informează AFP.

La fel ca lunile iulie și august 2025, ”septembrie 2025 a fost al treilea cel mai călduros septembrie”, nu departe de recordul stabilit în 2023 și de al doilea cel mai cald septembrie în 2024, a precizat Copernicus într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Luna septembrie, cu o temperatură medie de 16,11 grade Celsius, a fost cu 1,47 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale (1850-1900), înainte ca activitatea umană să provoace o încălzire durabilă a climei.

”Contextul global al temperaturilor rămâne același, cu valori constant ridicate pe uscat și la suprafața mărilor, reflectând influența continuă a acumulării de gaze cu efect de seră în atmosferă”, a comentat Samantha Burgess, expertă în climă la Copernicus.

Recorduri de temperatură

Cele mai intense călduri, raportate la măsurătorile care datează din 1940, au afectat o parte a Europei, țările nordice și Europa de Est, de la statele baltice până în Balcani.

”În afara Europei, temperaturile au depășit cel mai mult mediile climatice în Canada, în anumite regiuni din Groenlanda, în extremitatea nord-vestică a Siberiei și în zonele de coastă apropiate, precum și în vaste regiuni ale Antarcticii”, a adăugat Copernicus.

Acest program științific al Uniunii Europene publică lunar bilanțuri meteorologice pentru întreaga planetă, pe baza unor analize care combină măsurători prin satelit, observații de la sol și modele climatice. Datele, care acoperă ultimii 85 de ani, permit urmărirea lună de lună a tendinței de creștere a temperaturilor pe Pământ.

În privința precipitațiilor, Copernicus a semnalat ploi deosebit de abundente în numeroase regiuni ale Europei – atât în Scandinavia, cât și în Italia, Croația, Spania sau pe coasta estică a Mării Negre.

În schimb, mai multe țări de pe continentul american (Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia și Uruguay), partea asiatică a Rusiei și nordul subcontinentului indian au avut un septembrie mult mai sec decât de obicei.

