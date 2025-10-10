Connect with us

Eveniment

Anul 2025 a avut a treia cea mai călduroasă lună septembrie înregistrată vreodată. Recorduri de temperatură

Publicat

acum 2 ore

Anul 2025 a avut a treia cea mai călduroasă lună septembrie înregistrată vreodată. Au fost temperaturi ridicate în apropierea polilor și în Europa de Est, potrivit datelor publicate marți de observatorul european Copernicus, informează AFP.

La fel ca lunile iulie și august 2025, ”septembrie 2025 a fost al treilea cel mai călduros septembrie”, nu departe de recordul stabilit în 2023 și de al doilea cel mai cald septembrie în 2024, a precizat Copernicus într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Luna septembrie, cu o temperatură medie de 16,11 grade Celsius, a fost cu 1,47 grade Celsius peste nivelul perioadei preindustriale (1850-1900), înainte ca activitatea umană să provoace o încălzire durabilă a climei.

”Contextul global al temperaturilor rămâne același, cu valori constant ridicate pe uscat și la suprafața mărilor, reflectând influența continuă a acumulării de gaze cu efect de seră în atmosferă”, a comentat Samantha Burgess, expertă în climă la Copernicus.

Recorduri de temperatură

Cele mai intense călduri, raportate la măsurătorile care datează din 1940, au afectat o parte a Europei, țările nordice și Europa de Est, de la statele baltice până în Balcani.

”În afara Europei, temperaturile au depășit cel mai mult mediile climatice în Canada, în anumite regiuni din Groenlanda, în extremitatea nord-vestică a Siberiei și în zonele de coastă apropiate, precum și în vaste regiuni ale Antarcticii”, a adăugat Copernicus.

Acest program științific al Uniunii Europene publică lunar bilanțuri meteorologice pentru întreaga planetă, pe baza unor analize care combină măsurători prin satelit, observații de la sol și modele climatice. Datele, care acoperă ultimii 85 de ani, permit urmărirea lună de lună a tendinței de creștere a temperaturilor pe Pământ.

În privința precipitațiilor, Copernicus a semnalat ploi deosebit de abundente în numeroase regiuni ale Europei – atât în Scandinavia, cât și în Italia, Croația, Spania sau pe coasta estică a Mării Negre.

În schimb, mai multe țări de pe continentul american (Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia și Uruguay), partea asiatică a Rusiei și nordul subcontinentului indian au avut un septembrie mult mai sec decât de obicei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

horoscop de weekend
Evenimentacum 2 minute

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Evenimentacum 43 de minute

L-ați văzut? Bărbat de 63 de ani din județul Alba, dat dispărut de familie. A plecat de acasă și nu s-a mai întors
Evenimentacum O oră

Fenomene astronomice extraordinare, în octombrie. Două comete trec pe lângă Pământ. Când și cum pot fi văzute
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

Ședință tensionată în AIDA-TL după războiul Primăria Alba Iulia vs. STP: Suplimentarea bugetului pentru transport a căzut la vot
Administrațieacum o zi

FOTO: Renovarea Cetății Trascăului și a conacului din Colțești. Care este stadiul lucrărilor de peste 2 milioane de euro
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Patron bogat, firmă săracă: Controale ANAF la mii de case de amanet din toată țara. Ce suspiciuni au inspectorii fiscali
locuri de munca 1
Economieacum 2 zile

Companiile vor fi obligate să anunțe salariile oferite, în anunțurile de angajare. 6 din 10 companii nu sunt pregătite să o facă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 12 ore

Vicepremierul Tanczos Barna, despre cumulul pensiei cu salariul: trebuie să oferim mai multe posibilități tinerilor
Evenimentacum 13 ore

VIDEO: Viktor Orban a cântat „Nu plecăm de aici!” la un local din Cluj. Petrecere cu premierul Ungariei înainte de Congresul UDMR
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO: Echipele a șase licee din județ s-au întrecut la Cupa Viitorilor Polițiști la fotbal. Clasament
Blajacum o zi

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop de weekend
Evenimentacum 2 minute

Horoscop de Weekend 11-12 octombrie: Două zile de echilibru între acțiune și reflecție
Evenimentacum O oră

Fenomene astronomice extraordinare, în octombrie. Două comete trec pe lângă Pământ. Când și cum pot fi văzute
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum o zi

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

O treime dintre medicii și asistentele medicale din Europa suferă de depresie sau anxietate. Sondaj OMS
Evenimentacum o zi

Reforme majore în sănătate: CNAS a anunțat noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 8 ore

Vacanța de schi 2026: când va începe pentru elevii din Alba. HARTA cu perioadele pentru fiecare județ
Actualitateacum 14 ore

Concurs pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, dotat cu premii. Cum poți participa la Eco Provocarea
Mai mult din Educatie