Apel la donare de sânge pentru o femeie din Blaj. Și Centrul de Transfuzie Sanguină Alba are nevoie de grupa AB pozitiv

Publicat

acum 4 secunde

O femeie din Blaj are nevoie de sânge, de preferință grupa 01, a transmis o cititoare Alba24. Cei care vor și pot să o ajute trebuie să meargă la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba și să doneze în numele Mariei Gânj. 

Un apel pentru femeie a fost postat și pe Facebook, de familia ei.

Reprezentanții Centrului de Transfuzie au transmis în urmă cu câteva zile un alt apel, în care spun că au stoc foarte mic la grupa AB pozitiv.

”Rugăm persoanele care au această grupă să vină la noi în centru pentru a dona sânge.

Dorim ca toți pacienții cu nevoi transfuzionale să primească sânge și astfel să fie salvați” au transmis reprezentanții centrului.

