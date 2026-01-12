Connect with us

Apel pentru donare de sânge la Alba Iulia. Este cerere mare pentru mai multe grupe, pacienții au nevoie de ajutorul comunității

Publicat

acum 3 ore

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba face apel pentru donare de sânge la Alba Iulia. Este cerere mare pentru mai multe grupe de sânge. Pacienții au nevoie de ajutorul comunității.

”Avem MARE NEVOIE de donatori cu grupele: O pozitiv, O negativ, A pozitiv, A negativ, AB pozitiv și AB negativ. Cererea de sânge și componente sanguine este mare”, anunță CTS Alba.

Program pentru donare sânge: Luni-vineri, orele 7.30-11.00

Telefon: 0258834050

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba se află pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba)

Condiții pentru donare

  • vârsta: 18 – 60 ani
  • greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg
  • pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut
  • să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)
  • să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
  • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile
  • să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)
  • să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni
  • să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)
  • să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.
Ultimele articole pe alba24
