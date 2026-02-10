Apel pentru donare de sânge la Alba Iulia. Este nevoie urgentă de sânge grupele A pozitiv și 0 negativ

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat marți, 10 februarie, un apel urgent către cetățenii cu grupa A pozitiv și 0 negativ care pot dona sânge.

Rugăm donatorii cu grupele A pozitiv și 0 negativ să vină la noi în centru, pentru a dona sânge. La aceste grupe cererea este mare; sunt cazuri grave, care au nevoie în continuare de transfuzie de sânge.

De asemenea, sunt urgențele, situații neprevăzute pentru care trebuie să avem tot timpul rezervată o cantitate de sânge, altfel pacienții nu au șanse să supraviețuiască. Vă așteptăm la donare și vă mulțumim”, au scris reprezentanții centrului, pe pagina de Facebook.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 - 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

